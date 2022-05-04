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Haberler Galeri Son Dakika: Fed faiz kararı BELLİ OLUYOR! Mayıs 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed Başkanı Jerome Powell faiz açıklaması ile paraya yön verecek
Giriş Tarihi: 04.05.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 11:02

Son Dakika: Fed faiz kararı BELLİ OLUYOR! Mayıs 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed Başkanı Jerome Powell faiz açıklaması ile paraya yön verecek

Son dakika haberi...Fed faiz kararı bugün açıklanıyor. Mayıs 2022 ile Fed toplantısı dün başladı. Fed toplantısı sonrası piyasaların merakla beklediği faiz kararı belli olacak. Bugün sona erecek Fed toplantısı ve Fed kararı için açıklama bekleyen ekonomistler, ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde sürpriz bir şekilde daralmasının 'Stagflasyon' krizi endişesi yarattığını belirtti. Küresel piyasalarda Fed faiz kararı öncesi yön arayan karışık bir görüntü izlenirken, analistler Fed faiz kararı ve açıklaması sonrası altın fiyatlarının vereceği tepkiyi takip edecek. Peki Mayıs 2022 Fed toplantısı, ne zaman saat kaçta sonuçlanacak? Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararı için ne açıklama yapacak? İşte son dakika haberinin tüm detaylarıyla beraber Fed faiz kararı beklentisi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Son Dakika: Fed faiz kararı BELLİ OLUYOR! Mayıs 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed Başkanı Jerome Powell faiz açıklaması ile paraya yön verecek

Son dakika haberleri...Dünya Fed faiz kararı için ABD'ye kilitlendi. Piyasaların gözü kulağı merkez bankaları öncüsü Fed'in faiz kararı için gelecek açıklamada olacak. 3-4 Mayıs Fed toplantısı (FOMC) bugün devam ediyor. Fed toplantısı sonrası, faiz kararı, varlık stratejisi ve bilanço küçültme adımları konusunda atılacak adımlar belli olacak. Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrası kameralar karşısına geçecek. Powell'ın Fed kararı sonrası vereceği mesajlar gelecek dönemin para politikası için belirleyici olacak.

İşte piyasalardan son dakika gelişmeleri ve Mayıs ayı Fed faiz kararı öncesi bilmeniz gerekenler...

Son Dakika: Fed faiz kararı BELLİ OLUYOR! Mayıs 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed Başkanı Jerome Powell faiz açıklaması ile paraya yön verecek

ALTIN FİYATLARI BEKLENEN FED FAİZ KARARI İLE DALGALANIYOR

Küresel piyasalarda ekonomistler, yatırım aracı olmasının yanı sıra önemli bir risk belirteci olan altın fiyatları ile Fed toplantısı sonrası gelecek mesajları eş zamanlı takip edecek. Altın fiyatları, artan enflanist baskılarla 18 Nisan 2022'de 2 bin dolar psikolojik bandına tırmanmıştı. Ancak altın, Mayıs ayı Fed faiz kararı yaklaştıkça baskı altına girdi. 1.850 dolara kadar çekilen altın fiyatları için, son 2 haftada kayıp yüzde 7'yi aştı.

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Son Dakika: Fed faiz kararı BELLİ OLUYOR! Mayıs 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed Başkanı Jerome Powell faiz açıklaması ile paraya yön verecek

MAYIS AYI FED TOPLANTISI YAKLAŞTIKÇA ALTIN GEVŞEDİ

Piyasalarda likidite azalacağı endişesi altın fiyatları için asıl baskılayıcı unsur olarak dikkat çekiyor. Normal şartlarda enflasyon beklentileri körüklendiğinde, "Enflasyondan korunma aracı" olarak öne çıkan altın talebinin artacağını belirten uzmanlar Fed'in enflasyonu kontrol alma iştahının artacağı algısıyla daha şahin adımlar atabileceği beklentisinin güçlenmesi nedeniyle altın fiyatları için düşüş görüldüğünü vurguladı.

Son Dakika: Fed faiz kararı BELLİ OLUYOR! Mayıs 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed Başkanı Jerome Powell faiz açıklaması ile paraya yön verecek

FED KARARI İLE BİRLİKTE ALTIN FİYATLARI İÇİN 1.832 DOLAR BANDI KRİTİK OLACAK

Spot altın serbest piyasada 1.850 dolar bandına çekildi. Analistler, ons altın fiyatının özellikle Fed faiz kararı ile birlikte aşağıda 1.832 dolar bandının üzerinde kalıp kalmasının orta vadeli yükseliş trendinin devamı için önemli olduğunun altını çizdi.

Öte yandan artan enflasyonist baskılar karşısında para politikalarında sıkılaşma sürecine ilişkin mesajların giderek şahinleşmesi ile nisan ayında tahvil piyasalarından çıkışlar hızlanırken, birçok ülke tahvil faizlerinde hızlı yükseliş yaşandı.

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Son Dakika: Fed faiz kararı BELLİ OLUYOR! Mayıs 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed Başkanı Jerome Powell faiz açıklaması ile paraya yön verecek

HİSSE SENEDİ PİYASALARI FED FAİZ KARARI İÇİN GELECEK AÇIKLAMALARA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde varlık fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

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