Giriş Tarihi: 04.05.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 11:02

Son dakika haberi...Fed faiz kararı bugün açıklanıyor. Mayıs 2022 ile Fed toplantısı dün başladı. Fed toplantısı sonrası piyasaların merakla beklediği faiz kararı belli olacak. Bugün sona erecek Fed toplantısı ve Fed kararı için açıklama bekleyen ekonomistler, ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde sürpriz bir şekilde daralmasının 'Stagflasyon' krizi endişesi yarattığını belirtti. Küresel piyasalarda Fed faiz kararı öncesi yön arayan karışık bir görüntü izlenirken, analistler Fed faiz kararı ve açıklaması sonrası altın fiyatlarının vereceği tepkiyi takip edecek. Peki Mayıs 2022 Fed toplantısı, ne zaman saat kaçta sonuçlanacak? Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararı için ne açıklama yapacak? İşte son dakika haberinin tüm detaylarıyla beraber Fed faiz kararı beklentisi...