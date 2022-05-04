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Haberler Galeri SON DAKİKA: Fed faiz kararı için nefesler tutuldu! Mayıs 2022 Fed faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed açıklaması ve karar metnine dikkat!
Giriş Tarihi: 04.05.2022 19:49 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 19:57

SON DAKİKA: Fed faiz kararı için nefesler tutuldu! Mayıs 2022 Fed faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed açıklaması ve karar metnine dikkat!

Son dakika haberi...Piyasalarda gözler Fed faiz kararı ve açıklaması için ABD'ye döndü. Mayıs 2022 Fed toplantısı dün başlamıştı. Fed faiz kararı için nefesler tutuldu. ABD'de rekor kıran enflasyon verisi ve kötü gelen ilk çeyrek büyüme rakamları Fed faiz kararı ve açıklamasının önemini bir kat daha artırdı. Fed açıklaması öncesi, küresel piyasalar karışık bir görüntü izlenirken, 'Mayıs ayı Fed toplantısı, ne zaman saat kaçta sonuçlanacak' sorusu en çok merak edilenler arasında yer aldı. Faiz kararı ve açıklaması sonrası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajlarında gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller aranacak. İşte Fed toplantısı ile beraber altın ve döviz piyasası başta olmak üzere son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: Fed faiz kararı için nefesler tutuldu! Mayıs 2022 Fed faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed açıklaması ve karar metnine dikkat!

Son dakika haberleri...Tüm dünya Fed faiz kararı için ABD'ye kilitlendi. Piyasaların gözü kulağı merkez bankaları öncüsü Fed'in faiz kararı için yapacağı açıklamada olacak. Fed toplantısı sonrası faiz kararı ve özellikle bilanço küçültme adımları konusunda atılacak adımlar piyasalarda belirleyici olacak. Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrası kameralar karşısına geçecek.

Fed Mart ayında 3 yılın ardından ilk kez faiz artırım kararı vermişti. Peki bu kez Fed faiz kararı ve sıkı para politikası için ne adım atacak? Fed toplantısı kararı ve açıklaması öncesi piyasalarda son durum ne?

İşte piyasalardan son dakika gelişmeleri ve Mayıs ayı Fed faiz kararı öncesi bilmeniz gerekenler...

SON DAKİKA: Fed faiz kararı için nefesler tutuldu! Mayıs 2022 Fed faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed açıklaması ve karar metnine dikkat!

ALTIN FİYATLARI BEKLENEN FED FAİZ KARARI İLE DALGALANIYOR

Küresel piyasalarda ekonomistler, yatırım aracı olmasının yanı sıra önemli bir risk belirteci olan altın fiyatları ile Fed toplantısı sonrası gelecek mesajları eş zamanlı takip edecek. Altın fiyatları, artan enflanist baskılarla 18 Nisan 2022'de 2 bin dolar psikolojik bandına tırmanmıştı. Ancak altın, Mayıs ayı Fed faiz kararı yaklaştıkça baskı altına girdi. 1.850 dolara kadar çekilen altın fiyatları için, son 2 haftada kayıp yüzde 7'yi aştı.

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SON DAKİKA: Fed faiz kararı için nefesler tutuldu! Mayıs 2022 Fed faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed açıklaması ve karar metnine dikkat!

MAYIS AYI FED TOPLANTISI YAKLAŞTIKÇA ALTIN GEVŞEDİ

Piyasalarda likidite azalacağı endişesi altın fiyatları için asıl baskılayıcı unsur olarak dikkat çekiyor. Normal şartlarda enflasyon beklentileri körüklendiğinde, "Enflasyondan korunma aracı" olarak öne çıkan altın talebinin artacağını belirten uzmanlar Fed'in enflasyonu kontrol alma iştahının artacağı algısıyla daha şahin adımlar atabileceği beklentisinin güçlenmesi nedeniyle altın fiyatları için düşüş görüldüğünü vurguladı.

SON DAKİKA: Fed faiz kararı için nefesler tutuldu! Mayıs 2022 Fed faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed açıklaması ve karar metnine dikkat!

FED KARARI İLE BİRLİKTE ALTIN FİYATLARI İÇİN 1.832 DOLAR BANDI KRİTİK OLACAK

Spot altın serbest piyasada 1.850 dolar bandına çekildi. Analistler, ons altın fiyatının özellikle Fed faiz kararı ile birlikte aşağıda 1.832 dolar bandının üzerinde kalıp kalmasının orta vadeli yükseliş trendinin devamı için önemli olduğunun altını çizdi.

Öte yandan artan enflasyonist baskılar karşısında para politikalarında sıkılaşma sürecine ilişkin mesajların giderek şahinleşmesi ile nisan ayında tahvil piyasalarından çıkışlar hızlanırken, birçok ülke tahvil faizlerinde hızlı yükseliş yaşandı.

SON DAKİKA: Fed faiz kararı için nefesler tutuldu! Mayıs 2022 Fed faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed açıklaması ve karar metnine dikkat!

FED KARARI ÖNCESİ PİYASALARDA SON DURUM...

Kur korumalı TL mevduat ürünün devreye girmesiyle dolar/TL desteğini yitiren gram altın fiyatları, Fed kararı öncesi 890 TL civarında dar bant hareketi sergiliyor. Dolar/TL ise 14,7-14,9 aralığında altına benzer bir görüntü çiziyor.

Fed faiz kararı ve açıklaması öncesinde piyasaların genelinde yön arayan yatay seyir hakim oldu.

Borsa İstanbul Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı.

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