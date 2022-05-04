Giriş Tarihi: 04.05.2022 19:49 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 19:57

SON DAKİKA: Fed faiz kararı için nefesler tutuldu! Mayıs 2022 Fed faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed açıklaması ve karar metnine dikkat!

Son dakika haberi...Piyasalarda gözler Fed faiz kararı ve açıklaması için ABD'ye döndü. Mayıs 2022 Fed toplantısı dün başlamıştı. Fed faiz kararı için nefesler tutuldu. ABD'de rekor kıran enflasyon verisi ve kötü gelen ilk çeyrek büyüme rakamları Fed faiz kararı ve açıklamasının önemini bir kat daha artırdı. Fed açıklaması öncesi, küresel piyasalar karışık bir görüntü izlenirken, 'Mayıs ayı Fed toplantısı, ne zaman saat kaçta sonuçlanacak' sorusu en çok merak edilenler arasında yer aldı. Faiz kararı ve açıklaması sonrası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajlarında gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller aranacak. İşte Fed toplantısı ile beraber altın ve döviz piyasası başta olmak üzere son dakika gelişmeleri...