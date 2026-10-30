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SON DAKİKA | Fon mağdurlarına ara ödeme bugün başlıyor: 125 milyar lira ödenecek! İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak
Giriş Tarihi: 30.10.2026 06:58
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 07:00
SON DAKİKA | Fon mağdurlarına ara ödeme bugün başlıyor: 125 milyar lira ödenecek! İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak
Son dakika haberi: Olağanüstü tasfiye kapsamında 1 milyon liraya kadar olan ödemeler bugün İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacak. Ödemeler en düşük tutardan başlayarak yüksek tutarlara doğru gerçekleştirilecek. Toplamda 125 milyar TL ödeme yapılması bekleniyor. İşte detaylar!