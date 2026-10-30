SON DAKİKA | Fon mağdurlarına ara ödeme bugün başlıyor: 125 milyar lira ödenecek! İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak

Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutar, 1 milyon lira ve üzerindeki yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme üst sınırı olarak uygulanacak. Yatırımcının fona yaptığı nakit girişleri ve fondan gerçekleştirdiği nakit çıkışları, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının aritmetik ortalaması esas alınarak güncellenecek.