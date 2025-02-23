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Haberler Galeri SON DAKİKA | Gabar’dan sonra yeni hedef Van-Muradiye! 200 tonluk kule dikilecek, yerin 1500 metre derinine inilecek
Giriş Tarihi: 23.02.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 06:56

SON DAKİKA | Gabar’dan sonra yeni hedef Van-Muradiye! 200 tonluk kule dikilecek, yerin 1500 metre derinine inilecek

Son dakika haberi: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle çalışmalarını yürüten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gabar'ın ardından bu kez de Van'ın Muradiye ilçesinde yapacağı petrol sondajı ile yeni bir keşfin kapısını aralayacak. Nisan ayında başlayacak sondaj çalışması için Muradiye'nin Kürsat bölgesine 200 tonluk sondaj kulesi kurulacak ve 1500 metre derinliğe inilerek petrol müjdesi aranacak.

BARIŞ ŞİMŞEK
SON DAKİKA | Gabar’dan sonra yeni hedef Van-Muradiye! 200 tonluk kule dikilecek, yerin 1500 metre derinine inilecek

Son dakika haberi: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Van'ın Muradiye ilçesinde petrol arama çalışması yürütülecek. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülecek çalışmalar kapsamında Nisan ayında sondaj yapılmaya başlanacak.

SON DAKİKA | Gabar’dan sonra yeni hedef Van-Muradiye! 200 tonluk kule dikilecek, yerin 1500 metre derinine inilecek

Jandarma ile güvenlik korucularının gece gündüz nöbet tuttuğu bölgede aylardır 100 personel, 30 iş makinesiyle sondajın yapılacağı alanı hazır hale getirilmeye çalışılırken, bölgedeki sert iklim koşulları nedeniyle bahara kadar çalışmalara ara verildi.

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SON DAKİKA | Gabar’dan sonra yeni hedef Van-Muradiye! 200 tonluk kule dikilecek, yerin 1500 metre derinine inilecek

Bugün terörden arındırılan Gabar, Cudi ve Kato dağlarında petrol çıkaran Türkiye, baharın gelişiyle Muradiye'de de 200 tonluk sondaj kulesi dikerek, yerin 1500 metre derinliğine kadar inecek.

SON DAKİKA | Gabar’dan sonra yeni hedef Van-Muradiye! 200 tonluk kule dikilecek, yerin 1500 metre derinine inilecek

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AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, sondajın yapılacağı bölgede daha önce incelemelerde bulunduğunu anlatarak, "Muradiye bölgesinde Sultan Abdülhamid döneminde günü birlik ihtiyaçları karşılayacak şekilde petrol çıkarıldığını biliyoruz.

SON DAKİKA | Gabar’dan sonra yeni hedef Van-Muradiye! 200 tonluk kule dikilecek, yerin 1500 metre derinine inilecek

1915 cihan harbinde de Ruslar bölgeye girdiklerinde askeri araçlarının yakıtını bu bölgeden karşılamışlar. Onlar gidince bölgede kuyulara betonlar dökülmüş.

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