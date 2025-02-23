Giriş Tarihi: 23.02.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
06:56
SON DAKİKA | Gabar’dan sonra yeni hedef Van-Muradiye! 200 tonluk kule dikilecek, yerin 1500 metre derinine inilecek
Son dakika haberi: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle çalışmalarını yürüten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gabar'ın ardından bu kez de Van'ın Muradiye ilçesinde yapacağı petrol sondajı ile yeni bir keşfin kapısını aralayacak. Nisan ayında başlayacak sondaj çalışması için Muradiye'nin Kürsat bölgesine 200 tonluk sondaj kulesi kurulacak ve 1500 metre derinliğe inilerek petrol müjdesi aranacak.