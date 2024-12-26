Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! GSS prim borçları için yasa Meclis'ten geçti: Tam 2,2 milyar liradan vazgeçildi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:54

SON DAKİKA! GSS prim borçları için yasa Meclis'ten geçti: Tam 2,2 milyar liradan vazgeçildi

Son dakika: TBMM Genel Kurulunda, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için yapılan düzenleme kabul edildi.GSS prim borçları için ödeme yapmayan sigortalıların kamuya olan borç yüklerini hafifletmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan hükümle zorunlu GSS'li yaklaşık 1,8 milyon vatandaşın 2,2 milyar liralık prim borcu silinecek.

SON DAKİKA! GSS prim borçları için yasa Meclis’ten geçti: Tam 2,2 milyar liradan vazgeçildi

Genel Sağlık Sigortası prim borçları için ödeme yapmayan ve borçu bulunan vatandaşların için yapılan düzenleme kabul edildi. Yasalaşan devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanunla 1 milyon 784 bin 614 vatandaşın 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık zorunlu GSS prim borcu terkin edilecek.

SON DAKİKA! GSS prim borçları için yasa Meclis’ten geçti: Tam 2,2 milyar liradan vazgeçildi

SAĞLIK HİZMETLERİNE ULAŞIMLARI KOLAYLAŞACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borç yüklerini hafifletmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan hükümle, 2014 yılına ait borçlar terkin edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! GSS prim borçları için yasa Meclis’ten geçti: Tam 2,2 milyar liradan vazgeçildi

GECİKME ZAMMI TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK

TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilerek yasalaşan devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren yasada yer alan hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

SON DAKİKA! GSS prim borçları için yasa Meclis’ten geçti: Tam 2,2 milyar liradan vazgeçildi

ÖDENEN GSS PRİM BORÇLARI SİLİNECEK

Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler ise iade ve mahsup edilmeyecek. Buna göre, 1 milyon 784 bin 614 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zorunlu Genel Sağlık Sigortalısının 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu terkin edilecek.

SON DAKİKA