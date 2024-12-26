Giriş Tarihi: 26.12.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
13:54
SON DAKİKA! GSS prim borçları için yasa Meclis'ten geçti: Tam 2,2 milyar liradan vazgeçildi
Son dakika: TBMM Genel Kurulunda, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için yapılan düzenleme kabul edildi.GSS prim borçları için ödeme yapmayan sigortalıların kamuya olan borç yüklerini hafifletmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan hükümle zorunlu GSS'li yaklaşık 1,8 milyon vatandaşın 2,2 milyar liralık prim borcu silinecek.