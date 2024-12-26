SON DAKİKA! GSS prim borçları için yasa Meclis’ten geçti: Tam 2,2 milyar liradan vazgeçildi

ÖDENEN GSS PRİM BORÇLARI SİLİNECEK

Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler ise iade ve mahsup edilmeyecek. Buna göre, 1 milyon 784 bin 614 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zorunlu Genel Sağlık Sigortalısının 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu terkin edilecek.