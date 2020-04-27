Biraz önce gelen son dakika bilgisine göre milyonlarca kişinin beklediği 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları açıklanıyor! Dünyada ilk olarak Çin'de başlayan ve neredeyse dünyanı her ülkesine yayılan corona virüs ülkemizde de görüldü. Sosyal ve ekonomik hayatta olumsuzluklara neden olan corona ile mücadele kapsamında hükümet maddi yardım paketlerini birer birer açıkladı. 1000 TL sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlar başvuru sonuçlarını büyük bir ilgiyle takip ediyor. T.C kimlik numaralarının son rakamlarına göre e-Devletten sosyal yardım parası başvurusu yapan kişilere dağıtılacak ücretler hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; aynı haneden gelen farklı başvuruların tek başvuru olarak işleme alındığını ifade etti. İşte 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama sistemi...