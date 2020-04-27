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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | 1000 TL sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? Pandemi 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları 2020

HABERİ | sonuçları açıklandı mı? Pandemi 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları 2020

Biraz önce gelen bilgisine göre milyonlarca kişinin beklediği başvuru sonuçları açıklanıyor! Dünyada ilk olarak Çin'de başlayan ve neredeyse dünyanı her ülkesine yayılan corona virüs ülkemizde de görüldü. Sosyal ve ekonomik hayatta olumsuzluklara neden olan corona ile mücadele kapsamında hükümet maddi yardım paketlerini birer birer açıkladı. yapan vatandaşlar başvuru sonuçlarını büyük bir ilgiyle takip ediyor. T.C kimlik numaralarının son rakamlarına göre e-Devletten sosyal yardım parası başvurusu yapan kişilere dağıtılacak ücretler hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; aynı haneden gelen farklı başvuruların tek başvuru olarak işleme alındığını ifade etti. İşte 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama sistemi...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 15:21
Son dakika haberi: 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, başvurular devam ediyor mu?

Son dakika haberi: 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, başvurular devam ediyor mu?

e-Devlet üzerinden paylaşılan bilgilerde başvurusu için 1. ve 2. faz ödemelerin sona erdiğini 3. faz başvuruları sonucunda ihtiyaç sahiplerine yardımların dağıtılacağı ifade edildi. E-devlet ile nasıl yapılır? Bu soru haftanın ilk iş günü olan 27 Nisan Pazartesi günü en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Gelen bilgilere göre sisteme giren vatandaşlar, ön başvuru ekranına gidemiyor; bu da başvuruların sona erdiği fikrini ortaya çıkarıyor. Milyonlarca vatandaş 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama için mesaj bekliyor; işte gelişmelerinin ayrıntıları...

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA!

PANDEMİ SOSYAL YARDIM PARASI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? BAŞVURU NUMARASINA GÖRE SORGULA...

Son dakika haberi: 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, başvurular devam ediyor mu?

Son dakika haberi: 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, başvurular devam ediyor mu?

Türkiye; Başkan Erdoğan'ın önderliğinde corona virüsle maddi ve manevi mücadele alanında dünyaya ders vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 kapsamında 1-5 Nisan'da 2 milyon 111 bin haneye ödeme yapıldı. Faz 2 kapsamında 19 Nisan itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi yardımın ödemeleri ise 19 Nisan'da başladı. Böylece ilk iki fazdaki yardımlardan 4,4 milyon hane yararlandı.

Başvuru yapan hanede yaşayan kişi sayısı ve gelirlerinin kıstaslar arasında olduğu ifade edildi.

İşte detaylar;

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Son dakika haberi: 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, başvurular devam ediyor mu?

Son dakika haberi: 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, başvurular devam ediyor mu?

Faz 2 kapsamında 19 Nisan itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi yardımın ödemeleri ise 19 Nisan'da başladı. Böylece ilk iki fazdaki yardımlardan 4,4 milyon hane yararlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden dün itibarıyla alınmaya başlandığını açıkladı. Gözler şimdi 3. faz sonuçlarının açıklanacağı tarihte.

Son dakika haberi: 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, başvurular devam ediyor mu?

Son dakika haberi: 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, başvurular devam ediyor mu?

AYNI HANEDEN YAPILAN 1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI...

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen Sosyal Destek Programı'nın 3. fazında 1000'er lira maddi destek verilecek. Faz 3 kapsamındaki ödemeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması durumunda bu, tek başvuru olarak değerlendirilecek.

Son dakika haberi: 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, başvurular devam ediyor mu?

Son dakika haberi: 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, başvurular devam ediyor mu?

KİMLER BİN TL SOSYAL YARDIM PARASI ALABİLECEK?

Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.

Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.

Son dakika haberi: 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, başvurular devam ediyor mu?

Son dakika haberi: 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, başvurular devam ediyor mu?

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurabilecek.

Son dakika haberi: 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, başvurular devam ediyor mu?

Son dakika haberi: 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, başvurular devam ediyor mu?

E-DEVLET ÜZERİNDEN T.C KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU

e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak. Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN!

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