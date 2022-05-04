Giriş Tarihi: 04.05.2022 12:21
Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
12:26
Son dakika haberi... 3600 ek gösterge düzenlemesi için kritik süreç başlıyor! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Son dakika haberi: 3600 ek gösterge düzenlemesi için ek gösterge komisyonu 10 Mayıs'ta toplanacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareciyle birlikte 3 milyonun üzerinde memur 3600 ek gösterge yasasının çıkmasını bekliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi emekli maaşları ile emekli ikramiyelerini artıracak. Peki 3600 ek gösterge kime ne kazanç sağlayacak? İşte son dakika haberinin detayları!