Son dakika haberi... 3600 ek gösterge düzenlemesi için kritik süreç başlıyor! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Son dakika haberi... 3600 ek gösterge düzenlemesini görüşecek olan komisyon önümüzdeki hafta toplanacak. Toplantı ile birlikte detaylar da belli olacak. Yeni düzenleme en büyük etkiyi emekli maaşlarında gösterirken, en az 1157 liralık fark ortaya çıkacak.