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Haberler Galeri Son dakika haberi... 3600 ek gösterge düzenlemesi için kritik süreç başlıyor! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 12:26

Son dakika haberi... 3600 ek gösterge düzenlemesi için kritik süreç başlıyor! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Son dakika haberi: 3600 ek gösterge düzenlemesi için ek gösterge komisyonu 10 Mayıs'ta toplanacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareciyle birlikte 3 milyonun üzerinde memur 3600 ek gösterge yasasının çıkmasını bekliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi emekli maaşları ile emekli ikramiyelerini artıracak. Peki 3600 ek gösterge kime ne kazanç sağlayacak? İşte son dakika haberinin detayları!

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Son dakika haberi... 3600 ek gösterge düzenlemesi için kritik süreç başlıyor! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Son dakika haberi... 3600 ek gösterge düzenlemesini görüşecek olan komisyon önümüzdeki hafta toplanacak. Toplantı ile birlikte detaylar da belli olacak. Yeni düzenleme en büyük etkiyi emekli maaşlarında gösterirken, en az 1157 liralık fark ortaya çıkacak.

Son dakika haberi... 3600 ek gösterge düzenlemesi için kritik süreç başlıyor! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Kamu personel rejiminde büyük bir dönüşüme yol açacak düzenleme, bu toplantıda masaya yatırılacak. Detaylar da belli olacak.

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Son dakika haberi... 3600 ek gösterge düzenlemesi için kritik süreç başlıyor! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Milyonlarca memur ve emekli detayları merak ederken; hazırlanacak tasarının ay sonuna kadar Meclis'e sunulması planlanıyor.

Son dakika haberi... 3600 ek gösterge düzenlemesi için kritik süreç başlıyor! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Ek gösterge memur maaşlarına yansıyacak ancak en büyük etkiyi emekli maaşları ve ikramiyelerinde gösterecek.

Düzenlemenin maliyetinin yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.

Son dakika haberi... 3600 ek gösterge düzenlemesi için kritik süreç başlıyor! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

NASIL YANSIYACAK?

4 yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam– hatipler 3000 ek göstergeye tabi.

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