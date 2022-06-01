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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 2 Bakanlıktan peş peşe ek gösterge açıklaması geldi: Başkan Erdoğan'a sunulacak
Giriş Tarihi: 01.06.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 13:47

Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 2 Bakanlıktan peş peşe ek gösterge açıklaması geldi: Başkan Erdoğan'a sunulacak

Son dakika haberi...3600 ek gösterge konusunda resmi kanallardan peş peşe açıklamalar geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdiğini duyururken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de '3600 ek gösterge kapsamı belirlendi' açıklamasında bulundu. Bugün saat 14:00'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ek gösterge düzenlemesi, Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Memurun emekli maaşı ve ikramiyesini büyük oranda artıracak 3600 ek gösterge düzenlemesi için 3 alternatifli taslak ve metinde sona gelindi. İşte detaylar...

Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 2 Bakanlıktan peş peşe ek gösterge açıklaması geldi: Başkan Erdoğan’a sunulacak

Son dakika haberleri...3600 ek gösterge düzenlemesi için kapsam belirlendi ve bütçe çalışması tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. 3600 ek gösterge düzenlemesi, Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Bakan Bilgin'de yaptığı son dakika açıklamasında, '3600 ek gösterge düzenlemesinde kapsam belirlendi' ifadelerini kullandı.

Gelen son dakika açıklamasına göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 3600 ek gösterge çalışmasını saat 14'te Başkan Erdoğan'a sunacağı bildirildi.

Milyonlarca memurun merakla beklediği 'Ek gösterge düzenlemesi sonrası emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak' sorusunu Sabah Memurlar yanıtladı.

  • Başkan Erdoğan'a sunulacak 3 alternatifli taslaklar
  • 3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?
  • Emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ne kadar artacak? (Bütün hesaplamalar tek sayfada)
  • Mevcut emekli memurların maaşları artacak mı?

İşte 3600 ek gösterge için kritik 4 sorunun cevabıyla beraber 21 meslek grubunda yeni emekli ikramiyesi ve maaşı tabloları...

Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 2 Bakanlıktan peş peşe ek gösterge açıklaması geldi: Başkan Erdoğan’a sunulacak

SON DAKİKA HABERİ | 3600 EK GÖSTERGE İÇİN KAPSAM BELİRLENDİ, BÜTÇE ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den peş peşe 3600 ek gösterge düzenlemesi için açıklamalar geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdiğini açıklanırken, Bakan Bilgin ise '3600 ek göstergede kapsam belirlendi' duyurusunda bulundu. Başkan Recep Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

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Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 2 Bakanlıktan peş peşe ek gösterge açıklaması geldi: Başkan Erdoğan’a sunulacak

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 2 Bakanlıktan peş peşe ek gösterge açıklaması geldi: Başkan Erdoğan’a sunulacak

3600 EK GÖSTERGE BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULUYOR

Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis başta olmak üzere milyonlarca memurun merakla beklediği 'Ek gösterge düzenlemesi için çalışmalar tamamlandı. Alternatifli çalışmanın bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan' sunulması bekleniyor...

Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 2 Bakanlıktan peş peşe ek gösterge açıklaması geldi: Başkan Erdoğan’a sunulacak

3600 EK GÖSTERGE İÇİN 3 ALTERNATİF MASADA!

Dar kapsam olarak değerlendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi; lisans mezunu öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini içerirken,

Geniş kapsam; Tüm ünvanları içine alan hiyerarşi ve görev sorumluluk çerçevesinde 500-800 aradı ek gösterge artışını kapsıyor.

Tüm kanu çalışanları ve emekliler; Ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfını da içine alan bir çalışma ile kamuda ek göstergesiz memur kalmayacak şekilde bir çalışma yapıp tüm emeklileri de kapsaması.

Hangi 3600 ek gösterge taslağının uygulanacağı konusunda son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

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