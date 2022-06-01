Son dakika haberi...3600 ek gösterge konusunda resmi kanallardan peş peşe açıklamalar geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdiğini duyururken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de '3600 ek gösterge kapsamı belirlendi' açıklamasında bulundu. Bugün saat 14:00'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ek gösterge düzenlemesi, Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Memurun emekli maaşı ve ikramiyesini büyük oranda artıracak 3600 ek gösterge düzenlemesi için 3 alternatifli taslak ve metinde sona gelindi. İşte detaylar...