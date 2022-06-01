Son dakika haberleri...3600 ek gösterge düzenlemesi için kapsam belirlendi ve bütçe çalışması tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. 3600 ek gösterge düzenlemesi, Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Bakan Bilgin'de yaptığı son dakika açıklamasında, '3600 ek gösterge düzenlemesinde kapsam belirlendi' ifadelerini kullandı.

Gelen son dakika açıklamasına göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 3600 ek gösterge çalışmasını saat 14'te Başkan Erdoğan'a sunacağı bildirildi.

Milyonlarca memurun merakla beklediği 'Ek gösterge düzenlemesi sonrası emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak' sorusunu Sabah Memurlar yanıtladı.

Başkan Erdoğan'a sunulacak 3 alternatifli taslaklar

3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?

Emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ne kadar artacak? (Bütün hesaplamalar tek sayfada)

Mevcut emekli memurların maaşları artacak mı?

İşte 3600 ek gösterge için kritik 4 sorunun cevabıyla beraber 21 meslek grubunda yeni emekli ikramiyesi ve maaşı tabloları...