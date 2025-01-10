Giriş Tarihi: 10.01.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
07:15
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor! İşte detaylar
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından, doğurganlık ve nüfus artış hızındaki düşüşü durdurmak için harekete geçildi. Güçlü bir aile ve nüfus yapısı için düğmeye basılıyor. Aile kurmayı teşvik amacıyla genç çiftlere destek verilecek, sosyal konut sağlanacak. Kadınlar için doğum izinleri artırılacak, kreş ve bakım süreçleri desteklenecek.