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Haberler Galeri Son dakika haberi | Başkan Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor! İşte detaylar
Giriş Tarihi: 10.01.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 07:15

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor! İşte detaylar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından, doğurganlık ve nüfus artış hızındaki düşüşü durdurmak için harekete geçildi. Güçlü bir aile ve nüfus yapısı için düğmeye basılıyor. Aile kurmayı teşvik amacıyla genç çiftlere destek verilecek, sosyal konut sağlanacak. Kadınlar için doğum izinleri artırılacak, kreş ve bakım süreçleri desteklenecek.

Fatma GÖKSU
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor! İşte detaylar

Son dakika haberi: Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu dün ilk toplantısını yaptı. Bu yıl, aile kurulmasının teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılması için yeni destek paketleri devreye alınacak.

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor! İşte detaylar

Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere sosyal konut programı planlanıyor. Çalışan kadınlara özel projeler hazırlanıyor. Kadınların hem ev hem de iş hayatını aynı anda sürdürmesi için ücretsiz veya düşük maliyetli kreşler yaygınlaştırılacak, doğum izin süreleri artırılacak. Zorunlu durumlar dışında sezaryen doğum oranının azalması teşvik edilecek.

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Son dakika haberi | Başkan Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor! İşte detaylar

KISA-ORTA-UZUN VADELİ STRATEJİ

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu Toplantısı'ndan önce açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceklerini söyledi.

Kurulun 6 ayda bir toplanacağını, gelişmeleri takip ederek, politikaları ve eylemleri güncelleyeceklerini belirten Yılmaz, doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planları oluşturulacağını anlattı.

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor! İşte detaylar

DOĞUM HIZI DÜŞÜYOR

2009'dan itibaren, ülkemizdeki doğurganlık hızı ve nüfus artış hızında belirgin bir düşüş gözlemlendiğini belirten Yılmaz, "2023 yılında 1.51 düzeyine geriledi. Bu, tarihimizin en düşük değeridir. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyinde kritik eşik olan 2.1'in altında kaldığını gösteriyor. Nüfusun kendini yenilemesi için gerekli olan 2.1 eşiğinin üzerinde olan 10 ilimiz kalmış olup, toplam doğurganlık hızının 3'ün üzerinde olduğu tek ilimiz Şanlıurfa'dır (3.27). Tüm illerimizde düşüş var, 1.5 düzeyinin altında 51 ilimiz var. 2025, Cumhurbaşkanımız tarafından 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere, önümüzdeki dönemde güçlü bir aile ve nüfus yapısına sahip olunması için kararlı adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor! İşte detaylar

ULUSAL EYLEM PLANI

Yılmaz şunları söyledi: "Doğurganlık hızındaki düşüş, nüfus yapısı, aile ve evlenme kurumundaki değişimlerin temel nedenleri, ihtiyaçlar ve bu alanlara yönelik politika önerileri tespit edilecek. Akabinde Kurul marifetiyle Ulusal Eylem Planı hazırlanacak. Özel önem arz eden konularda çalışma grupları ve komiteler kurulacak. Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer aldığı üzere mevcut hukuki düzenlemeler, aile ve dinamik nüfus yapısını etkileyen gelişmeler çerçevesinde gözden geçirilecek, belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hukuki düzenlemelere ilişkin çalışma yapılacak." Kurulun ilk toplantısında demografik yapı ve nüfus politikalarındaki değişim ve dönüşümler, aile ve gençlik fonu ve doğum yardımları konuları masaya yatırıldı. 13 Ocak'ta tanıtılacak 'Aile Yılı' öncesinde yol haritası ele alındı.

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