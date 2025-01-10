Son dakika haberi | Başkan Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor! İşte detaylar

DOĞUM HIZI DÜŞÜYOR

2009'dan itibaren, ülkemizdeki doğurganlık hızı ve nüfus artış hızında belirgin bir düşüş gözlemlendiğini belirten Yılmaz, "2023 yılında 1.51 düzeyine geriledi. Bu, tarihimizin en düşük değeridir. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyinde kritik eşik olan 2.1'in altında kaldığını gösteriyor. Nüfusun kendini yenilemesi için gerekli olan 2.1 eşiğinin üzerinde olan 10 ilimiz kalmış olup, toplam doğurganlık hızının 3'ün üzerinde olduğu tek ilimiz Şanlıurfa'dır (3.27). Tüm illerimizde düşüş var, 1.5 düzeyinin altında 51 ilimiz var. 2025, Cumhurbaşkanımız tarafından 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere, önümüzdeki dönemde güçlü bir aile ve nüfus yapısına sahip olunması için kararlı adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.