Son dakika haberi! Emekli ve memur temmuz zammı netleşti: İşte meslek meslek 2022 Temmuz memur maaş zammı tablosu

Son dakika haberi: Temmuz ayı, milyonlarca emekli ve memur ile birlikte diğer kesimler için de zam ayı niteliğinde olacak. Yılın ilk 6 aylık enflasyon verileri baz alınarak gerçekleşen temmuz zammı oranları netleşmeye başladı. Bu kapsamda; 65 yaş aylığı ve engelli maaşı alanlar ile beraber emekli, memur maaş zammı tablosu da ortaya çıktı.