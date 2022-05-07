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Haberler Galeri Son dakika haberi! Emekli ve memur temmuz zammı netleşti: İşte meslek meslek 2022 Temmuz memur maaş zammı tablosu
Giriş Tarihi: 07.05.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 12:17

Son dakika haberi! Emekli ve memur temmuz zammı netleşti: İşte meslek meslek 2022 Temmuz memur maaş zammı tablosu

Son dakika haberi... 2022 emekli ve memur temmuz zammı için sadece 2 enflasyon verisi kaldı. Emekliye ve memura temmuz zammı ile birlikte, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde yakınına bakan, hasta desteği gibi birçok kalem aylığa da zam gelecek. Ayrıca; Öğretmen, polis, doktor, avukat ve diğer meslek grupları için de temmuz zammı oranları netleşmeye başladı. İşte 'emekli ve memur ne kadar temmuz zammı alacak?' sorusunun yanıtı ile birlikte kalem kalem yeni maaş tablosu!

TAKVİM
Son dakika haberi! Emekli ve memur temmuz zammı netleşti: İşte meslek meslek 2022 Temmuz memur maaş zammı tablosu

Son dakika haberi: Temmuz ayı, milyonlarca emekli ve memur ile birlikte diğer kesimler için de zam ayı niteliğinde olacak. Yılın ilk 6 aylık enflasyon verileri baz alınarak gerçekleşen temmuz zammı oranları netleşmeye başladı. Bu kapsamda; 65 yaş aylığı ve engelli maaşı alanlar ile beraber emekli, memur maaş zammı tablosu da ortaya çıktı.

Son dakika haberi! Emekli ve memur temmuz zammı netleşti: İşte meslek meslek 2022 Temmuz memur maaş zammı tablosu

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI

Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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Son dakika haberi! Emekli ve memur temmuz zammı netleşti: İşte meslek meslek 2022 Temmuz memur maaş zammı tablosu

Memur maaşlarındaki artış, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 31.71 çıkarken, memur ve emeklilerine yüzde 24.21 fark oluştu.

Son dakika haberi! Emekli ve memur temmuz zammı netleşti: İşte meslek meslek 2022 Temmuz memur maaş zammı tablosu

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; 4 ayda Temmuz zammı yüzde 31.21'e ulaştı. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı.

Şu ana kadar oluşan orana göre Temmuz'da maaşlar şöyle olacak:

Son dakika haberi! Emekli ve memur temmuz zammı netleşti: İşte meslek meslek 2022 Temmuz memur maaş zammı tablosu

MEMUR: Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 435 liraya yükselecek.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 11 liraya ulaşacak.

Ayrıca sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de 498,90 liradan 654,60 liraya çıkacak.

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