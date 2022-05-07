Giriş Tarihi: 07.05.2022 12:13
Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
12:17
Son dakika haberi! Emekli ve memur temmuz zammı netleşti: İşte meslek meslek 2022 Temmuz memur maaş zammı tablosu
Son dakika haberi... 2022 emekli ve memur temmuz zammı için sadece 2 enflasyon verisi kaldı. Emekliye ve memura temmuz zammı ile birlikte, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde yakınına bakan, hasta desteği gibi birçok kalem aylığa da zam gelecek. Ayrıca; Öğretmen, polis, doktor, avukat ve diğer meslek grupları için de temmuz zammı oranları netleşmeye başladı. İşte 'emekli ve memur ne kadar temmuz zammı alacak?' sorusunun yanıtı ile birlikte kalem kalem yeni maaş tablosu!