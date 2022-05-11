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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memura ek zam için 3 formül: 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte o hesap!
Giriş Tarihi: 11.05.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 15:21

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memura ek zam için 3 formül: 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte o hesap!

Son dakika haberi... 13 milyon emekli ile 4 milyon memur için yılın ikinci zammı Temmuz ayında yapılacak. Ocak ayında ilk artış yapılan maaşlara bu kez yine enflasyon oranına göre zam gerçekleşecek. 2022 temmuz zam oranıyla ilgili ipuçları gelmeye davam ederken, ek artış da gündemdeki yerini koruyor. 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkmış olacak. 6 Aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memur ve memur emeklilerinin de toplu sözleşme zammı haricinde alacakları enflasyon farkını belirleyecek. İşte emekliye ve memura 2022 temmuz zammı ile ilgili son dakika haberinin detayları!

FARUK ERDEM
SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memura ek zam için 3 formül: 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte o hesap!

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ve memurlara maaş düzenlemesi hazırlığı açıklamasının ardından gözler yeniden 2022 temmuz zam dönemine çevrildi. Enflasyon artışı ve toplu sözleşme zammı haricinde emekliler ve memurlar için Ocak ayında yapılan ek artışa benzer bir sosyal refah desteği gündemde. Buna göre üç formül öne çıkıyor.

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memura ek zam için 3 formül: 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte o hesap!

4 AYLIK ORAN AÇIKLANDI

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arına da ortaya çıkmış oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kaldı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arını yüzde 31,71 oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

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SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memura ek zam için 3 formül: 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte o hesap!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memura ek zam için 3 formül: 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte o hesap!

Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memura ek zam için 3 formül: 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte o hesap!

Nisan enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.

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