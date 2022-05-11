Giriş Tarihi: 11.05.2022 15:06
Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
15:21
SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memura ek zam için 3 formül: 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte o hesap!
Son dakika haberi... 13 milyon emekli ile 4 milyon memur için yılın ikinci zammı Temmuz ayında yapılacak. Ocak ayında ilk artış yapılan maaşlara bu kez yine enflasyon oranına göre zam gerçekleşecek. 2022 temmuz zam oranıyla ilgili ipuçları gelmeye davam ederken, ek artış da gündemdeki yerini koruyor. 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkmış olacak. 6 Aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memur ve memur emeklilerinin de toplu sözleşme zammı haricinde alacakları enflasyon farkını belirleyecek. İşte emekliye ve memura 2022 temmuz zammı ile ilgili son dakika haberinin detayları!