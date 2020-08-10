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Haberler Galeri Son dakika haberi: Emlakçılıkta yeni dönem! Belgesi olmayan yapamayacak...

Son dakika haberi: Emlakçılıkta yeni dönem! Belgesi olmayan yapamayacak...

Son dakika haberi: Emlakçılıkta yeni bir döneme giriliyor. Geçtiğimiz yıllarda uzun istişareler sonrası hazırlanan yönetmeliğin uygulanması için tanınan süre 31 Ağustos'ta doluyor. Düzenleme ile birlikte artık her önüne gelen gayrimenkul alım satım işi yapamayacak. yapanların yetki belgesi olması zorunlu olacak. Şimdiye kadar 3'te 1'i oranında başvuru yapılan belgenin yanı sıra m2, mezuniyet, 12 aya kadar çalışma şartı da aranacak. Sahte ve yanıltıcı ilanlardan internet siteleri de sorumlu olacak. Birden fazla aynı ilanda sadece yetki alanın ilanı yayında kalacak. Belgesiz kayıt dışı bu işi yapmaya devam edenlere ise 10 bin TL ve 10 katına kadar ceza gündeme gelebilecek.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 11:01
Son dakika haberi: Emlakçılıkta yeni dönem! Belgesi olmayan yapamayacak...

Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerinin faaliyetlerine devam edebilmeleri için almaları gereken yetki belgesinde tanınan süre 31 Ağustos 2020 tarihinde doluyor. Söz konusu tarih itibariyle belgesi olmadan yapanlar sitelere ilan giremeyecek, tapuda işlem yapamayacak.

Son dakika haberi: Emlakçılıkta yeni dönem! Belgesi olmayan yapamayacak...

Ülke genelinde kayıt dışı olarak bu işi açıktan yapan yaklaşık 500 bin kişiyi sistem dışında bırakacak düzenleme ile ofislere m2, yapacaklara ise mezuniyet ve staj şartı da getirilecek. Düzenlemeye rağmen emlakçılık işini yetki belgesiz yapmayı sürdürenlere 10 bin TL'ye kadar ceza kesilecekken, bu ceza oranı 10 katına kadar da çıkarılabilecek.

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Son dakika haberi: Emlakçılıkta yeni dönem! Belgesi olmayan yapamayacak...

3'TE 1'İ YETKİ BELGESİ ALDI

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, pandemi öncesi İstanbul'da odaya ve sicile kayıtlı emlakçı sayısının 13 bin olduğunu bu rakamın 3'te 1'i yani 5 bin civarında emlakçının yetki belgesi aldığını bildiklerini söyledi. Aşa, ülke genelinde oda ve sicile kayıtlı emlakçı sayısının 50-60 arasında olduğunu belirtti.

Son dakika haberi: Emlakçılıkta yeni dönem! Belgesi olmayan yapamayacak...

EMLAK OFİSİNE YERİNDE TEFTİŞ!

Yetki belgesi alma süreçlerine ilişkin ise önceden yapılan müracaat sonrası bakanlık temsilcileri tarafından yerinde yapılan teftişler sonrasında yetki belgesi verildiğini kaydeden Aşa, bu teftişlerde bahsedilen adreste işinin yapılıp yapılmadığı, ikinci bir işin olup olmadığı ve söz konusu yerin home office olup olmadığına bakıldığını belirtti. Aşa, ev ofise hiçbir şekilde izin verilmediğini de sözlerine ekledi.

Son dakika haberi: Emlakçılıkta yeni dönem! Belgesi olmayan yapamayacak...

RUHSAT ALMA ZORUNLULUĞU GELİYOR


Bakanlık personeli teftişiyle yapılan inceleme sonrasında yetki belgesi verilmesi şeklindeki uygulamada pandemi süreci ile birliktedeğişikliğe gidildiğini dile getiren Aşa, ruhsat yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile emlakçıların da belediyeden ruhsat alması ve bu ruhsat ile yetki belgesi için başvuru yapmasının gündemde olduğunu söyledi.

Son dakika haberi: Emlakçılıkta yeni dönem! Belgesi olmayan yapamayacak...

M2 ŞARTI İÇİN KRİTİK TARİH

Aşa, 5 Haziran 2018 yılından önce açılmış olan, odaya ve sicile kayıtlı bir eğitimi almış emlakçının ofis m2'sine bakılmadığını yeni düzenlemedeki m2 şartının bu tarihten sonra açılan ofisler için geçerli olduğunu da vurguladı. 5 Haziran sonrası için açılacak ofislerde m2 şartının 30 m2'den 20 m2'ye indirildiğini de belirten Aşa, 20 m2'nin baz alınacağını ancak her bir danışman için ise 5 m2 ilavenin olması isteneceğini kaydetti. Düzenleme ile bu işi yapanların artık en az lise mezunu olacağını, 100 saatlik emlakçılık eğitimi alacağını ve kişinin de mesleki yeterlilik sınavlarına katılarak belge almasının zorunluğu olacağını kaydeden Aşa, ''Lise mezunları için 12 ay, üniversite mezunları için ise 8 ay son 5 yıl içinde bir fiil SGK'lı olarak çalışmış olmak gerekecek.'' dedi.

Son dakika haberi: Emlakçılıkta yeni dönem! Belgesi olmayan yapamayacak...

İLAN GİRİŞİ YAPAMAYACAK

Kayıtdışı bu işi yapanların sayısının ülke genelinde 500 bin civarında olduğunu ve düzenlemeni yürürlüğe girmesiyle birlikte bu kişilerin yapamayacağının altını çizen Aşa, ''İlk baskı tapu ve internet sitelerinden gelecek. Artık yetki belgesi olmadan internet sitelerine ilan girişi yapılamayacak. Eğer sahibinden ilan veriliyorsa o kişiden de vekalet veya tapu istenecek.'' dedi.

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