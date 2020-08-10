Son dakika haberi: Emlakçılıkta yeni dönem! Belgesi olmayan yapamayacak...

M2 ŞARTI İÇİN KRİTİK TARİH

Aşa, 5 Haziran 2018 yılından önce açılmış olan, odaya ve sicile kayıtlı bir emlakçılık eğitimi almış emlakçının ofis m2'sine bakılmadığını yeni düzenlemedeki m2 şartının bu tarihten sonra açılan ofisler için geçerli olduğunu da vurguladı. 5 Haziran sonrası için açılacak ofislerde m2 şartının 30 m2'den 20 m2'ye indirildiğini de belirten Aşa, 20 m2'nin baz alınacağını ancak her bir danışman için ise 5 m2 ilavenin olması isteneceğini kaydetti. Düzenleme ile bu işi yapanların artık en az lise mezunu olacağını, 100 saatlik emlakçılık eğitimi alacağını ve kişinin de mesleki yeterlilik sınavlarına katılarak belge almasının zorunluğu olacağını kaydeden Aşa, ''Lise mezunları için 12 ay, üniversite mezunları için ise 8 ay son 5 yıl içinde bir fiil SGK'lı olarak çalışmış olmak gerekecek.'' dedi.