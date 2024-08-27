Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
12:01
SON DAKİKA HABERİ GELDİ: İkinci el araç satın alacaklar dikkat! O tarihten itibaren fiyatlar katlanacak: %20 ile %30...
İkinci el araç satışı ile ilgili son dakika düzenlemesi geldi. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme ile ikinci el araç alım satımı çok daha güvenli bir hale geldi. İstanbul Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı Doğukan Taşlıdağ, düzenlemenin uzun süredir beklendiğini belirterek, Sabah.com.tr'ye madde madde yeni satış sürecini anlattı. Taşlıdağ, ikinci el otomobil satın alacaklara da uyarıda bulundu, tarih vererek ellerini çabuk tutmalarını istedi. Taşlıdağ, sıfır otomobil satışlarındaki güvenlik paketinin fiyatları net şekilde artıracağının da altını çizdi. İşte ikinci el araç satışı ile ilgili yeni düzenlemenin detayları…