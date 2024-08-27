SON DAKİKA HABERİ GELDİ: İkinci el araç satın alacaklar dikkat! O tarihten itibaren fiyatlar katlanacak: %20 ile %30...

"LİSE MEZUNU ŞARTI KALDIRILDI"

İstanbul Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı Doğukan Taşlıdağ, ikinci el otomobil satışlarına gelen düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sabah.com.tr'ye konuşan Taşlıdağ şu ifadeleri kullandı:

İkinci el motorlu kara taşıtları yönetmeliğimiz 2018 yılında ticaret bakanlığı tarafından yürürlüğe girmişti. Bu çıkan yönetmelikte bugün itibariyle değişiklikler oldu. En önemli değişiklik; bu yönetmeliğin ismindeki ikinci el ibaresi kaldırıldı. Şu an sadece motorlu kara taşıtlar yönetmeliği olarak hayata geçti.

Bu yönetmelikte bizim oto galerici esnafımızın en büyük yaşadığı sorun, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve bunun yanında da mezuniyet şartı yani lise mezunu maddesiydi.

Burada iki madde kaldırıldı; lise mezuniyetinde 2025 yılının mart ayına kadar geçici olarak ertelendi bu maddemiz. Yani bu tarihe kadar oto galerici esnafımız herhangi bir lise mezuniyeti şartı aranmadan yetki belgesine başvurabilecek.