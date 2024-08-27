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Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 12:01

SON DAKİKA HABERİ GELDİ: İkinci el araç satın alacaklar dikkat! O tarihten itibaren fiyatlar katlanacak: %20 ile %30...

İkinci el araç satışı ile ilgili son dakika düzenlemesi geldi. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme ile ikinci el araç alım satımı çok daha güvenli bir hale geldi. İstanbul Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı Doğukan Taşlıdağ, düzenlemenin uzun süredir beklendiğini belirterek, Sabah.com.tr'ye madde madde yeni satış sürecini anlattı. Taşlıdağ, ikinci el otomobil satın alacaklara da uyarıda bulundu, tarih vererek ellerini çabuk tutmalarını istedi. Taşlıdağ, sıfır otomobil satışlarındaki güvenlik paketinin fiyatları net şekilde artıracağının da altını çizdi. İşte ikinci el araç satışı ile ilgili yeni düzenlemenin detayları…

AYŞENUR İDRİS
SON DAKİKA HABERİ GELDİ: İkinci el araç satın alacaklar dikkat! O tarihten itibaren fiyatlar katlanacak: %20 ile %30...

Son dakika haberi: İkinci el araç satışında yeni düzenlemeye gidildi. Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarında güvenli ödeme modelini hayata geçirdi. Sabah.com.tr yeni düzenlemenin ayrıntılarını İstanbul Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı Doğukan Taşlıdağ ile konuştu. Taşlıdağ, yeni düzenlemenin galericiler tarafından uzun süredir beklendiğini söyledi, vatandaşın ve satıcının güvende olacağını ifade etti. Taşlıdağ, ikinci el araç alacakların acele etmesi gerektiğini söyledi. Piyasanın şu an yüzde 30'a varan düşüşte olduğunu vurgulayan Taşlıdağ, Ekim ayını işaret etti. İşte ikinci el araç satışı ile ilgili yeni düzenlemenin detayları…

SON DAKİKA HABERİ GELDİ: İkinci el araç satın alacaklar dikkat! O tarihten itibaren fiyatlar katlanacak: %20 ile %30...

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINDA YENİ DÜZENLEME

İkinci el araç satışı ile ilgili bir dizi düzenlemeye gidildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede; "Bu kapsamda, kamuoyu beklentilerinin karşılanması, motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla hazırlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretini düzenleyen yönetmeliğin kapsamı genişletildi. Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin önemli değişiklikler yapılırken sıfır taşıt ticaretinde distribütör ve yetkili satıcıların yükümlülükleri düzenlendi. Ayrıca, elektronik ortamda gerçekleştirilen taşıt ihaleleri ile taşıt ön değerlemesine yönelik ilke ve kurallar da belirlendi." denildi.

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SON DAKİKA HABERİ GELDİ: İkinci el araç satın alacaklar dikkat! O tarihten itibaren fiyatlar katlanacak: %20 ile %30...

"LİSE MEZUNU ŞARTI KALDIRILDI"

İstanbul Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı Doğukan Taşlıdağ, ikinci el otomobil satışlarına gelen düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sabah.com.tr'ye konuşan Taşlıdağ şu ifadeleri kullandı:

İkinci el motorlu kara taşıtları yönetmeliğimiz 2018 yılında ticaret bakanlığı tarafından yürürlüğe girmişti. Bu çıkan yönetmelikte bugün itibariyle değişiklikler oldu. En önemli değişiklik; bu yönetmeliğin ismindeki ikinci el ibaresi kaldırıldı. Şu an sadece motorlu kara taşıtlar yönetmeliği olarak hayata geçti.

Bu yönetmelikte bizim oto galerici esnafımızın en büyük yaşadığı sorun, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve bunun yanında da mezuniyet şartı yani lise mezunu maddesiydi.

Burada iki madde kaldırıldı; lise mezuniyetinde 2025 yılının mart ayına kadar geçici olarak ertelendi bu maddemiz. Yani bu tarihe kadar oto galerici esnafımız herhangi bir lise mezuniyeti şartı aranmadan yetki belgesine başvurabilecek.

SON DAKİKA HABERİ GELDİ: İkinci el araç satın alacaklar dikkat! O tarihten itibaren fiyatlar katlanacak: %20 ile %30...

"YETKİ BELGESİ ALIRKEN İŞ YERİ RUHSATI ARANMAYACAK"

"En önemli sıkıntımız bu iş yeri açma çalıştırma ruhsatındaki problemi Türkiye'de biz yaşıyorduk." diyen Taşlıdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ruhsat şartı aranırken sadece galericiler sitesine ruhsat veriliyordu. Büyükşehirlerde ve diğer illerde şartlara uygun yerler maalesef yok, eksikti. İstanbul'da bizim toplam 7 tane sitemiz vardı. Bu 7 tane sitenin toplam kapasitesi 4 bin iş yeriydi. Fakat İstanbul'da bizim tespitimiz ile kayıtlı olan yaklaşık 12-13 bine yakın oto galerici esnafımız var. Bu 4 bin iş yeri siteler dolduğu halde 7-8 bin iş yeri şehir içinde. Gitmek isteseler de gidecekleri olmadığından dolayı faaliyet gösteremiyorlardı. Ya da kaçak faaliyet gösteriyorlardı bu yüzden de ileride cezalarla karşılaşıyordu esnafımız. Şimdi bu madde artık kaldırıldı, esnafımızdan yetki belgesi alırken iş yeri açma ruhsatı aranmayacak.

SON DAKİKA HABERİ GELDİ: İkinci el araç satın alacaklar dikkat! O tarihten itibaren fiyatlar katlanacak: %20 ile %30...

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI NASIL OLACAK? YENİ KURALLAR NELER?

Taşlıdağ, ikinci el araç satışındaki yeni sürecin en dikkat çeken maddesi olan 'Güvenli Ödeme' sürecini de anlattı.

Taşlıdağ, "Güvenli ödeme sistemi kullanılacak. Ticaret Bakanlığı ve Hazine Maliye Bakanlığı'nın altında bir kurum var taşıt takas programı olarak çıkarttılar bunu. Noterler birliğinde bir havuz hesabı oluşuyor, bu taşıt takas programı üstünden alıcı ve satıcı kayıt yaptırdıktan sonra para havuzda tutuluyor. Noter bunu görüyor havuz hesabında. İki taraf alıcı ve satıcı da aynı şekilde paranın ortak havuzda olduğunu görüyor. Araç satıcısı satışını verdikten sonra para otomatik olarak satıcının hesabına gidiyor. Eğer satıcı satışı yapmazsa para otomatik alıcının hesabına iade ediliyor.

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