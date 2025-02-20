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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Kamuya 3.626 personel alımı yapılacak! 47 kurum duyurdu: İşte memur alımı detayları...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:05 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:05

SON DAKİKA HABERİ: Kamuya 3.626 personel alımı yapılacak! 47 kurum duyurdu: İşte memur alımı detayları...

Son dakika haberleri...Memur olmak isteyenlerin merakla beklediği personel alımı ilanları kurumlar tarafından peş peşe yayımlandı. Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre 48 kamu kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 3.626 personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar kamuilan.sbb.gov.tr adresinde yayımlandı. İçerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SSB, TÜBİTAK, TSMF ve çok sayıda belediyelerin yer aldığı kurumlar uzman yardımıcı, memur, teknikeri, destek personeli vb. çok sayıda kadroda personel alımı gerçekleştirecek. Peki memur alımı şartlar ne? Kamu ilanları için kadro dağılımı nasıl? İşte kamu personel alımı için merak edilen detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Kamuya 3.626 personel alımı yapılacak! 47 kurum duyurdu: İşte memur alımı detayları...

Son dakika haberleri...Kamuya 3626 personel alımı yapılıyor. Memur olmak kamuda çalışmak isteyenleri sevindiren haber geldi. Çok sayıda kamu kurumu personel alımı ilanı yayımladı. İlanlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre uzman yardımıcısı, teknisyen, araştırmacı, memur, zabıta memuru, itfaiye eri, büro personeli gibi farklı kadrolarda kamuya personel alımı gerçekleşecek. Kamu personel alımı ve memur alımı için detayları haberimizde sizler için derledik...

İşte personel alımı ilanları:

SON DAKİKA HABERİ: Kamuya 3.626 personel alımı yapılacak! 47 kurum duyurdu: İşte memur alımı detayları...

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 20 Şubat tarihinde başlayacak 7 Mart tarihinde sona erecek.

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SON DAKİKA HABERİ: Kamuya 3.626 personel alımı yapılacak! 47 kurum duyurdu: İşte memur alımı detayları...

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Abdullah Gül üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Alımlar; büro personeli, destek personeli, psikolog kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 19 Şubat tarihinde başlayacak 5 Mart tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA HABERİ: Kamuya 3.626 personel alımı yapılacak! 47 kurum duyurdu: İşte memur alımı detayları...

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 60 MEMUR ALACAK

Bakırköy Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 60 memur alımı gerçekleştirecek.

Alımlar; zabıta memuru, memur kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 9 Nisan tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA HABERİ: Kamuya 3.626 personel alımı yapılacak! 47 kurum duyurdu: İşte memur alımı detayları...

ŞİŞLİ BELEDİYESİ 15 ZABITA MEMURU ALACAK

Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 28 Mart tarihinde sona erecek.

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