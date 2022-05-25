Giriş Tarihi: 25.05.2022 06:37
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
06:42
SON DAKİKA HABERİ | Kira artış oranları için yeni düzenleme hazırlığı: Başkan Erdoğan'a sunulacak
Son dakika haberi: Hükümet fahiş kira artışından vatandaşı korumak için tam gaz çalışıyor. Dün akşam saatlerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakanlığı, TBMM ve bakanlıkların ilgilileri kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bir araya geldi.