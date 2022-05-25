Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | Kira artış oranları için yeni düzenleme hazırlığı: Başkan Erdoğan'a sunulacak
Giriş Tarihi: 25.05.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 06:42

SON DAKİKA HABERİ | Kira artış oranları için yeni düzenleme hazırlığı: Başkan Erdoğan'a sunulacak

Son dakika haberi: Hükümet fahiş kira artışından vatandaşı korumak için tam gaz çalışıyor. Dün akşam saatlerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakanlığı, TBMM ve bakanlıkların ilgilileri kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bir araya geldi.

SEDA TABAK
SON DAKİKA HABERİ | Kira artış oranları için yeni düzenleme hazırlığı: Başkan Erdoğan’a sunulacak

Son dakika haberi... Hükümet fahiş kira artışından vatandaşı korumak için tam gaz çalışıyor. Dün akşam saatlerinde üç bakanlık bir araya gelerek önlemleri masaya yatırdı.

SON DAKİKA HABERİ | Kira artış oranları için yeni düzenleme hazırlığı: Başkan Erdoğan’a sunulacak

Vatandaşın mağdur olmaması adına kira artışıyla mücadele eden bakanlıkların yaptığı toplantıda çalışmalar masaya yatırıldı. Yapılan istişareler sonucunda TÜFE oranını aşan kira uygulamasını denetleyip ceza vermek, TOKİ, belediye ve şirketlere kiralık sosyal konut ürettirmek, büyükşehirlerdeki kira artışlarına sınır getirmek gibi çözümler üzerinde durulduğu öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ | Kira artış oranları için yeni düzenleme hazırlığı: Başkan Erdoğan’a sunulacak

Ortaya çıkan formüllerin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra son şeklini alması ve kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

SON DAKİKA HABERİ | Kira artış oranları için yeni düzenleme hazırlığı: Başkan Erdoğan’a sunulacak

Kira artış oranları da gündeme geldi. Borçlar Kanunu'na göre 5 yıla kadar olan kira artışları TÜFE'ye göre yapılıyor. 5 yıldan sonra ev sahipleri isterse, yeni kira tespiti yapıyor.

SON DAKİKA HABERİ | Kira artış oranları için yeni düzenleme hazırlığı: Başkan Erdoğan’a sunulacak

Bu da rayiç bedel üzerinden gerçekleşiyor. Ancak, enflasyondaki artış nedeniyle ev sahipleri yüksek artışa zorluyor. Bunun denetlenmesi için de mekanizma kurulabileceği belirtiliyor.

SON DAKİKA