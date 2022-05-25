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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ! Memura 2022 temmuz zammı için tablo netleşti: İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 09:49

SON DAKİKA HABERİ! Memura 2022 temmuz zammı için tablo netleşti: İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Memur ve emekliler için temmuz zammı geri sayımı sürüyor. 2022 temmuz zammı ile birlikte milyonlar zamlı maaşlarını öğrenecek. 6 aylık enflasyon tahminlerine göre memurlara yüzde 40.5 zam göründü. Temmuz zammı yanı sıra, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi tutarları da artacak. Peki mesleklere göre yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte son dakika yeni memur maaş tablosu haberinin detayları!

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SON DAKİKA HABERİ! Memura 2022 temmuz zammı için tablo netleşti: İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

2022 temmuz zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, internet üzerinden de 'memur maaş zamları ne kadar olacak' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Memurlara yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Maaşlarla beraber, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek.

SON DAKİKA HABERİ! Memura 2022 temmuz zammı için tablo netleşti: İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verileri belli oldu. Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 31.71 çıktı. Buna göre, memurlara yüzde 24.21 enflasyon farkı oluştu, Temmuz zammı yüzde 31.21'e ulaştı.

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SON DAKİKA HABERİ! Memura 2022 temmuz zammı için tablo netleşti: İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Yüzde 31.21 artış ile aile yardımı dahil en düşük maaş 6 bin 429 liradan 8 bin 435 liraya yükselecek.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 11 liraya ulaşacak.

SON DAKİKA HABERİ! Memura 2022 temmuz zammı için tablo netleşti: İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Ayrıca sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 498,90 liradan 654,60 liraya çıkacak.

Merkez Bankası'nın yaptığı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 41 çıktı. Temmuz zammını yüzde 33.5 enflasyon farkıyla yüzde 40.5'e ulaştıracak bu tahmine göre; en düşük aylık 9 bin 32 liraya yükselecek.

SON DAKİKA HABERİ! Memura 2022 temmuz zammı için tablo netleşti: İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 82 liraya ulaşırken, sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi ise 700,95 liraya çıkacak.

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