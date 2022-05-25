SON DAKİKA HABERİ! Memura 2022 temmuz zammı için tablo netleşti: İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

2022 temmuz zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, internet üzerinden de 'memur maaş zamları ne kadar olacak' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Memurlara yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Maaşlarla beraber, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek.