Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:49
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
09:49
SON DAKİKA HABERİ! Memura 2022 temmuz zammı için tablo netleşti: İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
Memur ve emekliler için temmuz zammı geri sayımı sürüyor. 2022 temmuz zammı ile birlikte milyonlar zamlı maaşlarını öğrenecek. 6 aylık enflasyon tahminlerine göre memurlara yüzde 40.5 zam göründü. Temmuz zammı yanı sıra, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi tutarları da artacak. Peki mesleklere göre yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte son dakika yeni memur maaş tablosu haberinin detayları!