Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:15
Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
09:17
Son dakika haberi | Milyonlara sosyal yardım zammı: 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı ne kadar olacak? İşte o tablo!
Emekli ve memurlara temmuz ayında zam gelecek. Bu süreçte; temmuz zam oranıyla ilgili ilk ipucu ve tahminler de gelirken, birçok ödeme ve yaşlı aylığı, engelli maaşı, evde yakınına bakan, ve hasta desteği gibi sosyal yardım tutarları da artacak. Peki temmuz zammı ile beraber kim ne kadar sosyal yardım alacak? İşte son dakika haberinin detayları!