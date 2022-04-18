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Haberler Galeri Son dakika haberi | Milyonlara sosyal yardım zammı: 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı ne kadar olacak? İşte o tablo!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 09:17

Son dakika haberi | Milyonlara sosyal yardım zammı: 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı ne kadar olacak? İşte o tablo!

Emekli ve memurlara temmuz ayında zam gelecek. Bu süreçte; temmuz zam oranıyla ilgili ilk ipucu ve tahminler de gelirken, birçok ödeme ve yaşlı aylığı, engelli maaşı, evde yakınına bakan, ve hasta desteği gibi sosyal yardım tutarları da artacak. Peki temmuz zammı ile beraber kim ne kadar sosyal yardım alacak? İşte son dakika haberinin detayları!

TAKVİM
Son dakika haberi | Milyonlara sosyal yardım zammı: 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı ne kadar olacak? İşte o tablo!

Son dakika haberi... Temmuz ayı, Türkiye'deki milyonlarca vatandaş için zam ayı niteliğinde olacak. Emekli ve memurların maaş artacak, sosyal yardım tutarları zamlanacak. Peki temmuzdan itibaren kim ne kadar alacak? İşte ödeme tablosu!

Son dakika haberi | Milyonlara sosyal yardım zammı: 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı ne kadar olacak? İşte o tablo!

Memur maaş katsayısındaki artış, yaşlılara, engellilere, evde yakınlarına bakanlara ve hastalara yapılan ödemeleri yükseltecek. Ne kadar artış olacağı konusunda ipucu da var.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Temmuz'da memurlara yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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Son dakika haberi | Milyonlara sosyal yardım zammı: 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı ne kadar olacak? İşte o tablo!

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 34.62.

Son dakika haberi | Milyonlara sosyal yardım zammı: 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı ne kadar olacak? İşte o tablo!

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların yüzde 7'lik Temmuz zammı yüzde 27.12 enflasyon farkıyla yüzde 34.12 olacak.

Son dakika haberi | Milyonlara sosyal yardım zammı: 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı ne kadar olacak? İşte o tablo!

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 84 liradan bin 454 liraya ulaşacak.

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