Giriş Tarihi: 06.08.2022 06:45
Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
06:47
SON DAKİKA HABERİ! Milyonlara ucuz dükkan fırsatı: 20 yıl vade ve uygun ödeme şartı! İşte dev projenin detayları
Son dakika haberi... Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde esnaf da unutulmadı. Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı dev sosyal konut projesinde sosyal konut ve arsanın yanı sıra işyeri de kapsama alındı. Ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek. Bunlar da vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satılacak.