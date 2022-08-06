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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ! Milyonlara ucuz dükkan fırsatı: 20 yıl vade ve uygun ödeme şartı! İşte dev projenin detayları
Giriş Tarihi: 06.08.2022 06:45 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 06:47

SON DAKİKA HABERİ! Milyonlara ucuz dükkan fırsatı: 20 yıl vade ve uygun ödeme şartı! İşte dev projenin detayları

Son dakika haberi... Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde esnaf da unutulmadı. Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı dev sosyal konut projesinde sosyal konut ve arsanın yanı sıra işyeri de kapsama alındı. Ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek. Bunlar da vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satılacak.

SEDA TABAK
SON DAKİKA HABERİ! Milyonlara ucuz dükkan fırsatı: 20 yıl vade ve uygun ödeme şartı! İşte dev projenin detayları

Son dakika haberi: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi esnafı da rahatlatacak. İllerde küçük ve orta ölçekli işletmeler için tesisler inşa edilecek. İşyerleri vatandaşa 20 yıl vadeyle satılacak.

SON DAKİKA HABERİ! Milyonlara ucuz dükkan fırsatı: 20 yıl vade ve uygun ödeme şartı! İşte dev projenin detayları

KURAYLA SATIŞA ÇIKACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yürütülecek proje kapsamında 81 ilde küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri kurulacak.

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SON DAKİKA HABERİ! Milyonlara ucuz dükkan fırsatı: 20 yıl vade ve uygun ödeme şartı! İşte dev projenin detayları

Sosyal konut anlayışıyla yürütülecek projede vatandaş uzun vadelerle düşük taksitlerle işyeri sahibi olacak.

SON DAKİKA HABERİ! Milyonlara ucuz dükkan fırsatı: 20 yıl vade ve uygun ödeme şartı! İşte dev projenin detayları

Edinilen bilgilere göre, yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşa kira öder gibi işyeri sahibi olması için 20 yıl vadeli ödeme koşulu sağlanması planlanıyor.

SON DAKİKA HABERİ! Milyonlara ucuz dükkan fırsatı: 20 yıl vade ve uygun ödeme şartı! İşte dev projenin detayları

Kura yöntemiyle satışa sunulacak ticari ünitelerin sayısı ve özellikleri vatandaşın talebine göre belirlenecek.

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