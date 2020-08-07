Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobil açıklaması! Yüzde 93'ü tamamlandı...

haberi: 'su 'tan açıklaması! Yüzde 93'ü tamamlandı...

'nin ile ilgili 'su 'tan açıklaması geldi. Karakaş, tedarikçi seçiminin yüzde 93'ünün tamamlandığını bildirerek, yüzde 78'in Türkiye'den yüzde 22'sinin ise Avrupa ve Asya'dan olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 10:53
Son dakika haberi: TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobil açıklaması! Yüzde 93'ü tamamlandı...

haberi: Bursa Gemlik'te seri üretim için fabrika temeli atılan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 'su 'tan yerli otomobildeki son duruma ilişkin önemli açıklamalar geldi.

Son dakika haberi: TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobil açıklaması! Yüzde 93'ü tamamlandı...

'su , "'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan" açıklamasında bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobil açıklaması! Yüzde 93'ü tamamlandı...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Son dakika haberi: TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobil açıklaması! Yüzde 93'ü tamamlandı...
Son dakika haberi: TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobil açıklaması! Yüzde 93'ü tamamlandı...
Son dakika haberi: TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobil açıklaması! Yüzde 93'ü tamamlandı...
Son dakika haberi: TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobil açıklaması! Yüzde 93'ü tamamlandı...
SON DAKİKA