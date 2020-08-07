Son dakika haberi: TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobil açıklaması! Yüzde 93'ü tamamlandı...

Türkiye'nin yerli otomobil ile ilgili TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan son dakika açıklaması geldi. Karakaş, tedarikçi seçiminin yüzde 93'ünün tamamlandığını bildirerek, yüzde 78'in Türkiye'den yüzde 22'sinin ise Avrupa ve Asya'dan olduğunu belirtti. Son dakika haberi: Bursa Gemlik'te seri üretim için fabrika temeli atılan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobildeki son duruma ilişkin önemli açıklamalar geldi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, 'Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan' açıklamasında bulundu.