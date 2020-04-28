Sosyal yardım paketleri ve ödemeleri ile ilgili her gün yeni son dakika haberleri geliyor. Corona virüsü ile mücadelede sağlıkta olduğu kadar ekonomi alanındaki önlemler de büyük önem taşıyor. Salgın başladıktan kısa bir süre sonra vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım ödemesi yapılmaya başlanmıştı. Çalışma Bakanı Zehra Selçuk yaptığı son dakika açıklamada, 1-5 nisan arasında yapılan 1. Faz ödemelerin ardından yeni bir duyuru ile 2. Ödemlerin de başladığını söylemişti. Yoğunluk nedeniyle 1000 TL sosyal yardım başvurusu TC kimlik numarası ile alınmaya başlandı. Peki, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım parası ödemesi için, 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama işlemi nasıl yapılır ve E-Devlet ile sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Haberimizde, sosyal yardım ödemeleri hakkında detaylar ve başvuru sonuçları sorgulama ekranı yer almaktadır.