SON DAKİKA! Her eve en az bir maaş: Gençlere aylık 15 bin lira! İşte detaylarını Başkan Erdoğan’ın açıklayacağı yeni düzenlemeler

Türkiye dünya ekonomilerinin zorluklar yaşadığı bir dönemde uyguladığı sıkı para politikası programına rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın istikametini belirlediği yatırım, üretim, ihracat ve istihdam dörtlüsünden vazgeçmedi. Bunun sonucunda da ihracat rekorları kırarken istihdamda da 32 milyon rakamını geride bıraktı. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçerken, işsizlik oranları da tek hanede kalmaya devam ediyor.