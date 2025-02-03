Giriş Tarihi: 03.02.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
12:19
SON DAKİKA! Her eve en az bir maaş: Gençlere aylık 15 bin lira! İşte detaylarını Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı yeni düzenlemeler
Başkan Erdoğan'ın 4 Şubat salı günü açıklayacağı Ulusal İstihdam Stratejisi 3 yıllık önemli bir planı da ortaya koyacak. Başta dezavantajlı kesimler olmak üzere işe kavuşmak kolaylaşacak. Milyonları ilgilendiren düzenlemelerde Aile Yılı kapsamında istihdam alanları artırılacak. Gençlere 10 ay çalışma imkânı sağlanacak, aylık 15 bin lira ödeme yapılacak. İşte tüm detaylar…