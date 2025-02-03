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Haberler Galeri SON DAKİKA! Her eve en az bir maaş: Gençlere aylık 15 bin lira! İşte detaylarını Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı yeni düzenlemeler
Giriş Tarihi: 03.02.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:19

SON DAKİKA! Her eve en az bir maaş: Gençlere aylık 15 bin lira! İşte detaylarını Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı yeni düzenlemeler

Başkan Erdoğan'ın 4 Şubat salı günü açıklayacağı Ulusal İstihdam Stratejisi 3 yıllık önemli bir planı da ortaya koyacak. Başta dezavantajlı kesimler olmak üzere işe kavuşmak kolaylaşacak. Milyonları ilgilendiren düzenlemelerde Aile Yılı kapsamında istihdam alanları artırılacak. Gençlere 10 ay çalışma imkânı sağlanacak, aylık 15 bin lira ödeme yapılacak. İşte tüm detaylar…

FARUK ERDEM
SON DAKİKA! Her eve en az bir maaş: Gençlere aylık 15 bin lira! İşte detaylarını Başkan Erdoğan’ın açıklayacağı yeni düzenlemeler

Türkiye dünya ekonomilerinin zorluklar yaşadığı bir dönemde uyguladığı sıkı para politikası programına rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın istikametini belirlediği yatırım, üretim, ihracat ve istihdam dörtlüsünden vazgeçmedi. Bunun sonucunda da ihracat rekorları kırarken istihdamda da 32 milyon rakamını geride bıraktı. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçerken, işsizlik oranları da tek hanede kalmaya devam ediyor.

SON DAKİKA! Her eve en az bir maaş: Gençlere aylık 15 bin lira! İşte detaylarını Başkan Erdoğan’ın açıklayacağı yeni düzenlemeler

4 ŞUBAT'TA AÇIKLANIYOR

Yeni istihdam döneminin detayları Salı günü Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Külliye'de yapılacak Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Programı ile 2025-2028 yıllarını kapsayacak yenilikler Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

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SON DAKİKA! Her eve en az bir maaş: Gençlere aylık 15 bin lira! İşte detaylarını Başkan Erdoğan’ın açıklayacağı yeni düzenlemeler

HER EVDE BİR MAAŞLI ÇALIŞAN OLACAK

Yeni dönem ile birlikte hem çalışma hayatında çağa uygun değişiklikler olacak, yeni çalışma modelleri hayatımıza girecek, hem de yeni istihdam alanları oluşturularak, 'her evde en az bir maaşlı çalışan' sistemi de kurulmuş olacak.

SON DAKİKA! Her eve en az bir maaş: Gençlere aylık 15 bin lira! İşte detaylarını Başkan Erdoğan’ın açıklayacağı yeni düzenlemeler

KADIN VE GENÇLERE ÖNCELİK

Öte yandan bu yılın Aile Yılı olarak ilan edilmesinden sonra başta anneler ve kadınlar olmak üzere dezavantajlı kesimler için de istihdam imkanları artırılacak. Üniversiteli gençler ile ev kadınları için uzaktan ya da kısmi süreli (part-time) çalışabilecekleri iş alanları oluşturulması planlanıyor.

SON DAKİKA! Her eve en az bir maaş: Gençlere aylık 15 bin lira! İşte detaylarını Başkan Erdoğan’ın açıklayacağı yeni düzenlemeler

Bir yandan da annelerin daha çok iş hayatında kalmalarına imkân sağlayacak, izin, uzaktan çalışma, esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi modeller devreye alınabilecek. Dezavantajlı kesimler olarak nitelenen kadınlar, gençler engelliler yaşlılara da yeni imkanlar getirilmiş olacak.

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