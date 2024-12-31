SON DAKİKA | Hükümet düğmeye bastı! En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde finansmana erişimin bütün kesimler için daha da iyileşeceğini, koşulların daha elverişli hale geleceğini kaydetti. Şimşek, enflasyonu düşürme konusunda kararlı olduklarını belirterek, KKM'den çıkış sürecinin devam edeceğini bildirdi.



