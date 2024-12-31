Giriş Tarihi: 31.12.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
06:30
SON DAKİKA | Hükümet düğmeye bastı! En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor
Son dakika haberi: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Yeni GAP Eylem Planı İstişare ve bu yılın son toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının artırılması için ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra çalışma yapacaklarını açıkladı.