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Haberler Galeri SON DAKİKA | Hükümet düğmeye bastı! En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor
Giriş Tarihi: 31.12.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 06:30

SON DAKİKA | Hükümet düğmeye bastı! En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor

Son dakika haberi: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Yeni GAP Eylem Planı İstişare ve bu yılın son toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının artırılması için ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra çalışma yapacaklarını açıkladı.

ZÜBEYDE YALÇIN
SON DAKİKA | Hükümet düğmeye bastı! En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Enflasyonda çok ciddi sapma olması durumunda asgari ücreti değerlendiririz" açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Sapma beklemiyoruz" dedi.

SON DAKİKA | Hükümet düğmeye bastı! En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor

Dezenflasyon sürecini 2025'te çok daha güçlü şekilde devam ettireceklerinin altını çizen Yılmaz, "Enflasyonun düştüğü bir ortamda insanımızın satın alma gücü yükselecek. Önemli olan satın alma gücüdür. Kalıcı sosyal refahın özü budur" dedi.

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SON DAKİKA | Hükümet düğmeye bastı! En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde finansmana erişimin bütün kesimler için daha da iyileşeceğini, koşulların daha elverişli hale geleceğini kaydetti. Şimşek, enflasyonu düşürme konusunda kararlı olduklarını belirterek, KKM'den çıkış sürecinin devam edeceğini bildirdi.

SON DAKİKA | Hükümet düğmeye bastı! En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor

Bakan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde KKM'yi daha da az cazip hale getirecek adımları atmaya devam edeceğiz" dedi. Şimşek, ihracatta reeskont kredisi verdiklerini anımsatarak, bu alanda son bir yıldaki kredi miktarının 531 milyar lira olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA | Hükümet düğmeye bastı! En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor

Şimşek, "Çiftçimize 2025'te faiz sübvansiyonu olarak 160 milyar lira destek vereceğiz. Tarımda, ihracatta, esnaf kredilerinde zaten sübvansiyon sağlıyoruz. Ama biz tüketici kredilerini sübvanse etmiyoruz, etmeyeceğiz" diye konuştu.

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