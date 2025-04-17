Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
06:31
SON DAKİKA | Hükümetten 3 aşamalı plan! Zirai don için seferberlik
Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulu, binlerce çiftçinin ürünlerini etkileyen büyük zirai don felaketi ile ilgili araştırma komisyonu kurdu. TBMM Genel Kurulu'nda iktidar ve muhalefet partilerinin ortak önergesi ile kurulan araştırma komisyonu hızla başkan ve üyelerini seçerek çalışmalarına başlayacak. Hükümet üç aşamalı planla üreticinin tüm zararını karşılayacak. Tarım Bakanı Yumaklı, "Devlet yanınızda" dedi