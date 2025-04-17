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Haberler Galeri SON DAKİKA | Hükümetten 3 aşamalı plan! Zirai don için seferberlik
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 06:31

SON DAKİKA | Hükümetten 3 aşamalı plan! Zirai don için seferberlik

Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulu, binlerce çiftçinin ürünlerini etkileyen büyük zirai don felaketi ile ilgili araştırma komisyonu kurdu. TBMM Genel Kurulu'nda iktidar ve muhalefet partilerinin ortak önergesi ile kurulan araştırma komisyonu hızla başkan ve üyelerini seçerek çalışmalarına başlayacak. Hükümet üç aşamalı planla üreticinin tüm zararını karşılayacak. Tarım Bakanı Yumaklı, "Devlet yanınızda" dedi

ZÜBEYDE YALÇIN
SON DAKİKA | Hükümetten 3 aşamalı plan! Zirai don için seferberlik

Son dakika haberi: Türkiye'de yaşanan tarihin en büyük zirai don felaketinin yaralarını sarmak için hükümet seferberlik ilan etti. 34 ili etkileyen, bazı yerlerde yüzde 70-90 arasında zarara neden olan, ihracatı ve üretimi riske atan felaketin yaralarının sarılması için düğmeye basıldı.

SON DAKİKA | Hükümetten 3 aşamalı plan! Zirai don için seferberlik

Tarım ve Orman Bakanlığı kapsamlı bir destek paketi hazırlıyor. Zirai don yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışmalarında sona gelindi. Tespitlerin ardından çiftçilere derhal ödeme yapacak.

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SON DAKİKA | Hükümetten 3 aşamalı plan! Zirai don için seferberlik

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı sigortası olmayan üreticilerin de giderlerinin ödenmesi kararı alındı. Hükümet zirai don felaketinin yaşandığı yerlerde çiftçiye sulama ve elektrik desteği verilmesini de tartışıyor. Çiftçiye faizsiz kredi destekleri de gelebilir. Bakanlık ayrıca bir dahaki sene ağaçların meyve verebilmesi için de teknik çalışmalar yürütecek.

SON DAKİKA | Hükümetten 3 aşamalı plan! Zirai don için seferberlik

EN ÇOK MEYVE ETKİLENDİ

Hava sıcaklıklarının son beş günde sıfırın altına aniden düşmesiyle 34 il, zirai don felaketiyle karşı karşıya kaldı. İç Anadolu'da kayısı, kiraz ve elma, Ege ve Trakya'da üzüm bağları, Karadeniz'de fındık, Çukurova'da narenciye bahçeleri, karpuz, Doğu Anadolu'da badem, ayva gibi ürünlerde ciddi kayıplar yaşandı.

SON DAKİKA | Hükümetten 3 aşamalı plan! Zirai don için seferberlik

Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlarda ise yurtiçi gıda arzını olumsuz etkileyecek bir risk olmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TARSİM zararın boyutlarını, ne kadarlık bir alanı ve ürünü etkilediğini belirlemeye çalışıyor.