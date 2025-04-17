SON DAKİKA | Hükümetten 3 aşamalı plan! Zirai don için seferberlik

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı sigortası olmayan üreticilerin de giderlerinin ödenmesi kararı alındı. Hükümet zirai don felaketinin yaşandığı yerlerde çiftçiye sulama ve elektrik desteği verilmesini de tartışıyor. Çiftçiye faizsiz kredi destekleri de gelebilir. Bakanlık ayrıca bir dahaki sene ağaçların meyve verebilmesi için de teknik çalışmalar yürütecek.