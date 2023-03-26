Son dakika | İndirim ve sabitleme müjdesi; İşte yeni fiyatlar ve indirim uygulayacak marketler

Son dakika indirim haberleri: Ramazan ayının başında vatandaşı ucuz gıdayla buluşturmak için harekete geçen Tarım Kredi Marketleri yine piyasaya öncülük etti. Et fiyatlarındaki indirimden sonra aralarında temel gıda ve temizlik maddelerinin olduğu 154 kategoride, 900 üründe daha fiyatı sabitledi. Tarım Kredi (TK) Marketleri'nin Ramazan boyunca fiyatları sabitlemesi dalga dalga diğer marketlere de yayılmaya başladı.

İşte birçok markette indirim ve sabitleme şeklinde yeni halini alan ürün fiyatlarının son hali...