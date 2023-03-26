Son dakika | İndirim ve sabitleme müjdesi; İşte yeni fiyatlar ve indirim uygulayacak marketler

HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?
Ramazan'da vatandaşlara destek olmak amacıyla mercimek, pirinç, bulgur, nohut, fasulye, ayçiçek yağı, tuz, salça, makarna, un, bisküvi, çikolata, meyve suları, su, çay, reçel, tereyağ, margarin, zeytin yağı, peynir, zeytin, şeker, süt, Et Süt Kurumu'na ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile toz deterjan, sabun çeşitleri, ıslak mendil, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Tarım Kredi Marketleri bir ay boyunca fiyat artırımı yapmayacak.