SON DAKİKA: İşsizlik oranı açıklandı

İŞSİZLİK ORANI KASIMDA AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, Kasım 2024'te bir önceki aya kıyasla 84 bin azalarak 3 milyon 72 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,4 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,9, kadınlarda yüzde 23 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti. Buna göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle: