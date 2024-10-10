SON DAKİKA: İşsizlik oranı gerilemeye devam ediyor! Bakan Işıkhan ’OVP ile uyumlu’ diyerek açıkladı

İŞSİZLİK ORANI AĞUSTOSTA YÜZDE 8,5 GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,7 puan azaldı.