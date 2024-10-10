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Haberler Galeri SON DAKİKA: İşsizlik oranı gerilemeye devam ediyor! Bakan Işıkhan 'OVP ile uyumlu' diyerek açıkladı
Giriş Tarihi: 10.10.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:05

SON DAKİKA: İşsizlik oranı gerilemeye devam ediyor! Bakan Işıkhan 'OVP ile uyumlu' diyerek açıkladı

Son dakika haberi: Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 55 bin kişi olarak kaydedildi. Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünümün devam ettiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

SON DAKİKA: İşsizlik oranı gerilemeye devam ediyor! Bakan Işıkhan ’OVP ile uyumlu’ diyerek açıkladı

Son dakika haberleri: İşsizlik oranı Ağustos ayında da gerileyerek yüzde 8,5 seviyesine indi.

SON DAKİKA: İşsizlik oranı gerilemeye devam ediyor! Bakan Işıkhan ’OVP ile uyumlu’ diyerek açıkladı

İŞSİZLİK ORANI AĞUSTOSTA YÜZDE 8,5 GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,7 puan azaldı.

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SON DAKİKA: İşsizlik oranı gerilemeye devam ediyor! Bakan Işıkhan ’OVP ile uyumlu’ diyerek açıkladı

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %16,5 OLDU

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21,4 olduğu hesaplandı.

SON DAKİKA: İşsizlik oranı gerilemeye devam ediyor! Bakan Işıkhan ’OVP ile uyumlu’ diyerek açıkladı

İSTİHDAM ORANI %49,7 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49,7 oldu. Bu oran erkeklerde %67,1 iken kadınlarda %32,6 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA: İşsizlik oranı gerilemeye devam ediyor! Bakan Işıkhan ’OVP ile uyumlu’ diyerek açıkladı

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %54,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak %54,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,1 iken kadınlarda %36,8 oldu.

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