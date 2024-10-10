Giriş Tarihi: 10.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024
11:05
SON DAKİKA: İşsizlik oranı gerilemeye devam ediyor! Bakan Işıkhan 'OVP ile uyumlu' diyerek açıkladı
Son dakika haberi: Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 55 bin kişi olarak kaydedildi. Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünümün devam ettiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.