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Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:26

SON DAKİKA: İşsizlik temmuzda azaldı

Son dakika haberi: Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 oldu.

SON DAKİKA: İşsizlik temmuzda azaldı

Son dakika haberleri: Temmuz ayından işsiz sayısı bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

SON DAKİKA: İşsizlik temmuzda azaldı
İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 8,8 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 25 olduğu hesaplandı.

Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl

2022

2023

 2024

Ocak

11,1

9,6

 9

Şubat

10,7

10

 8,7

Mart

11,1

10,1

 8,6

Nisan

10,9

10,1

 8,6

Mayıs

10,9

9,6

 8,5

Haziran

10,3

9,4

 9,2

Temmuz

10,2

9,3

 8,8

Ağustos

9,8

9,1

Eylül

10,1

9,1

Ekim

10,3

8,5

Kasım

10,1

9

Aralık

10,3

8,8

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 235 bin kişilik artışla 32 milyon 712 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 49,6 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,8 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, temmuzda aylık bazda 1,3 saat azalarak 42,5 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, temmuzda aylık bazda 2,7 puan azalarak yüzde 26,5 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,9 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 18,5 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
Nüfus (bin kişi) 65.942 32.631 33.311
İş gücü (bin kişi) 35.879 23.624 12.255
İstihdam (bin kişi) 32.712 21.979 10.733
İşsiz (bin kişi) 3.167 1.645 1.522
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.063 9.007 21.055
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 54,4 72,4 36,8
İstihdam oranı (yüzde) 49,6 67,4 32,2
İşsizlik oranı (yüzde) 8,8 7 12,4
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 16,6 12,2 25
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