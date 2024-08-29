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Haberler Galeri SON DAKİKA: İstanbul'da yeni taksi teklifine onay!
Giriş Tarihi: 29.08.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:42

SON DAKİKA: İstanbul'da yeni taksi teklifine onay!

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun kabul edeceklerini açıkladığı İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi ve yeni uygulama sistemi UKOME toplantısında oybirliğiyle kabul edildi. Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi

BARIŞ SAVAŞ
SON DAKİKA: İstanbul’da yeni taksi teklifine onay!

Son dakika haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı toplantısı saat 10.00'da Zeytinburnu 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde başladı.

SON DAKİKA: İstanbul’da yeni taksi teklifine onay!

BAKAN URALOĞLU DUYURMUŞTU

Toplantıda 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabul edildi. Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi. Uygulama detaylarının ise İBB Meclisi'nde de görüşülmesine karar verildi. İBB tarafından yürütülecek taksi ihaleleri ve uygulamanın tarihinin de İBB meclisinde belirleneceği öğrenildi.

Yeni sistemle ilgili Ulaştırma ve Altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önceki gün sosyal medya hesabından açıklamada Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını belirtmişti.

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SON DAKİKA: İstanbul’da yeni taksi teklifine onay!

YENİ SİSTEMDE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Hazırlanan yeni sistemde taksi araçlarında tepe lambası bulunmayacak. Yolcu alımı uygulama veya entegre taksi durakları üzerinden yapılacak. Diğer taksilerden farklı tasarıma ve damalı olacak yeni sistem taksilerin içerisinde ayrıca güvenlik bölmesi bulunacak. Yeni sistemle birlikte yolcu açısından kaliteli hizmet sağlanması hedeflenirken taksici içinse kamuoyundaki kötü algının iyileştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu durumun kurumsal taksi taşımacılığı sistemine de geçiş imkanı sunuyor.

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