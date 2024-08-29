SON DAKİKA: İstanbul’da yeni taksi teklifine onay!

BAKAN URALOĞLU DUYURMUŞTU

Toplantıda 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabul edildi. Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi. Uygulama detaylarının ise İBB Meclisi'nde de görüşülmesine karar verildi. İBB tarafından yürütülecek taksi ihaleleri ve uygulamanın tarihinin de İBB meclisinde belirleneceği öğrenildi.



Yeni sistemle ilgili Ulaştırma ve Altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önceki gün sosyal medya hesabından açıklamada Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını belirtmişti.