Giriş Tarihi: 29.08.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
11:42
SON DAKİKA: İstanbul'da yeni taksi teklifine onay!
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun kabul edeceklerini açıkladığı İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi ve yeni uygulama sistemi UKOME toplantısında oybirliğiyle kabul edildi. Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi