Giriş Tarihi: 20.09.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
12:46
SON DAKİKA: İstifa edene tazminat! Kıdem tazminatı almak isteyenler dikkat: Primini doldur dilekçeni ver! İşte madde madde milyonları ilgilendiren detaylar...
Son dakika haberi...Yasalara göre kıdem tazminatı almak için işten atılmak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda istifa eden kişiler de kıdem tazminatı alabilir. Peki kimler kıdem tazminatı alabilir? Kıdem tazminatı alma şartları nedir? İstifa eden nasıl kıdem tazminatı alır? Kıdem tazminatı için prim gün sayısı kaç olmalı? Tüm soruların cevabı haberimizde...