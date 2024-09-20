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Haberler Galeri SON DAKİKA: İstifa edene tazminat! Kıdem tazminatı almak isteyenler dikkat: Primini doldur dilekçeni ver! İşte madde madde milyonları ilgilendiren detaylar...
Giriş Tarihi: 20.09.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:46

SON DAKİKA: İstifa edene tazminat! Kıdem tazminatı almak isteyenler dikkat: Primini doldur dilekçeni ver! İşte madde madde milyonları ilgilendiren detaylar...

Son dakika haberi...Yasalara göre kıdem tazminatı almak için işten atılmak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda istifa eden kişiler de kıdem tazminatı alabilir. Peki kimler kıdem tazminatı alabilir? Kıdem tazminatı alma şartları nedir? İstifa eden nasıl kıdem tazminatı alır? Kıdem tazminatı için prim gün sayısı kaç olmalı? Tüm soruların cevabı haberimizde...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: İstifa edene tazminat! Kıdem tazminatı almak isteyenler dikkat: Primini doldur dilekçeni ver! İşte madde madde milyonları ilgilendiren detaylar...

Son dakika haberleri... Kıdem tazminatı konusu milyonlarca çalışanları yakından ilgilendiren konuların başında geliyor. Türkiye'de yasalar çalışanlar için birçok güvence içeriyor. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı. Tazminat alabilmek için son işyerinde en az 1 yıllık çalışma şartı aranıyor. Ancak işten çıkış şekli kıdem tazminatı için kritik öneme sahip. Peki milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı nedir? İstifa eden kişiler kıdem tazminatı alabilir mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

SON DAKİKA: İstifa edene tazminat! Kıdem tazminatı almak isteyenler dikkat: Primini doldur dilekçeni ver! İşte madde madde milyonları ilgilendiren detaylar...

Yasalara göre bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılması gerekiyor. Yani istifa eden tazminat alamıyor. Fakat bunun bazı istisnaları da bulunuyor. Yani bazı durumlarda kendi ayrılan da tazminat alabiliyor.

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SON DAKİKA: İstifa edene tazminat! Kıdem tazminatı almak isteyenler dikkat: Primini doldur dilekçeni ver! İşte madde madde milyonları ilgilendiren detaylar...

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Çalışanların çeşitli sebeplerle işten ayrıldıklarında, çalıştıkları yıllar karşılığında işverence kendilerine ödenen para kıdem tazminatını oluşturuyor.

SON DAKİKA: İstifa edene tazminat! Kıdem tazminatı almak isteyenler dikkat: Primini doldur dilekçeni ver! İşte madde madde milyonları ilgilendiren detaylar...

TAZMİNAT ALMANIN ŞARTLARI VAR MI?

Kıdem tazminatını aynı iş yerinde en az 1 yılı doldurmuş olan çalışanlar alabiliyor. 1 yılı doldurmamış çalışanlar, ayrıldıklarında tazminat alamıyorlar.

SON DAKİKA: İstifa edene tazminat! Kıdem tazminatı almak isteyenler dikkat: Primini doldur dilekçeni ver! İşte madde madde milyonları ilgilendiren detaylar...

KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILANLAR HANGİ ŞARTLARDA TAZMİNAT ALABİLİR?

1475 sayılı yasanın yürürlükteki 14. maddesi tazminat almanın şartlarını belirliyor. Burada istifa halinde de tazminat almanın istisnaları sıralanıyor. İş Kanunu 24. Madde'de sayılan haklı fesih şartlarının oluşması durumunda istifa edenler tazminat alabiliyor. Emekli olanlar kendi istekleriyle ayrılıp tazminat alabiliyor. Zorunlu askerlik görevine gidenler ayrılıp tazminat alabiliyor. Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçene kadar ayrılan kadın çalışanlar tazminat alabiliyor. Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar tazminat alabiliyor.

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