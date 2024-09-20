SON DAKİKA: İstifa edene tazminat! Kıdem tazminatı almak isteyenler dikkat: Primini doldur dilekçeni ver! İşte madde madde milyonları ilgilendiren detaylar...

Yasalara göre bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılması gerekiyor. Yani istifa eden tazminat alamıyor. Fakat bunun bazı istisnaları da bulunuyor. Yani bazı durumlarda kendi ayrılan da tazminat alabiliyor.