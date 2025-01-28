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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kamuya 4163 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu duyurdu: İşte memur alımı ilanı hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:28

SON DAKİKA: Kamuya 4163 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu duyurdu: İşte memur alımı ilanı hakkında merak edilenler...

Son dakika haberi...Kamu personel alımı ilanları yayımlandı. 53 kurum bünyesine personel alımı gerçekleştirecek. Milyonların merakla beklediği memur alımı ilanları hakkında merak edilen detaylarda kurumların ilanları paylaşmasının ardından belli oldu. Uzman çavuş, büro personeli, uzman yardımcısı, mimar, teknisyen, işçi, memur, müfettiş gibi çok sayıda kadroya personel alımı gerçekleştiricek. Peki hangi kurumlar personel alacak? Kamu personel alımı için KPSS şartı var mı? Personel alımı başvuru şartları ne? İşte memur alımı hakkında merak edilen detaylar...

SON DAKİKA: Kamuya 4163 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu duyurdu: İşte memur alımı ilanı hakkında merak edilenler...

Son dakika haberleri...Kamuya 4163 personel alımı gerçekleştiriliyor. 53 kurum tarafından yayımlanan ilanlara göre kamuya çok sayıda memur alımı, personel alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emniyet, TSK, çeşitli belediyeler ve kamu kurumları çeşitli kadrolarda bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru tarihlerinin ve detaylarının belli olduğu kamu ilanları milyonlar tarafından yakın takibe alınıyor. Peki kamuya hangi kadrolarda personel alımı yapılacak? KPSS şartı var mı? Memur alımı için şartlar ne? İşte personel alımı detayları...

SON DAKİKA: Kamuya 4163 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu duyurdu: İşte memur alımı ilanı hakkında merak edilenler...

KAMUYA 4163 PERSONEL ALINIYOR!

Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! Beklenen kamu personel alımı ilanları yayımlandı. İçerisinde birçok bakanlığın kurumların ve belediyelerin olduğu 53 kurum bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre kamuya 4163 personel alımı yapılacak. Peki alımlar hangi pozisyonlar için yapılacak? Hangi kurum memur alımı yapacak? İşte o liste:

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SON DAKİKA: Kamuya 4163 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu duyurdu: İşte memur alımı ilanı hakkında merak edilenler...

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Gebze Teknik Üniversitesi bünyesine güvenlik personeli, destek personeli, büro personeli, diyetisyen, psikolog kadrolarında 15 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular 29 Ocak tarihinde başlayacak 12 Şubat tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: Kamuya 4163 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu duyurdu: İşte memur alımı ilanı hakkında merak edilenler...

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ 40 MEMUR ALACAK

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 personel alımı gerçekleştirecek.

Alımlar zabıta kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: Kamuya 4163 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu duyurdu: İşte memur alımı ilanı hakkında merak edilenler...

CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 27 Ocak tarihinde başlayacak 10 Şubat tarihinde sona erecek.

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