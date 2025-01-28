Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
11:28
SON DAKİKA: Kamuya 4163 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu duyurdu: İşte memur alımı ilanı hakkında merak edilenler...
Son dakika haberi...Kamu personel alımı ilanları yayımlandı. 53 kurum bünyesine personel alımı gerçekleştirecek. Milyonların merakla beklediği memur alımı ilanları hakkında merak edilen detaylarda kurumların ilanları paylaşmasının ardından belli oldu. Uzman çavuş, büro personeli, uzman yardımcısı, mimar, teknisyen, işçi, memur, müfettiş gibi çok sayıda kadroya personel alımı gerçekleştiricek. Peki hangi kurumlar personel alacak? Kamu personel alımı için KPSS şartı var mı? Personel alımı başvuru şartları ne? İşte memur alımı hakkında merak edilen detaylar...