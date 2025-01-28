SON DAKİKA: Kamuya 4163 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu duyurdu: İşte memur alımı ilanı hakkında merak edilenler...

Son dakika haberleri...Kamuya 4163 personel alımı gerçekleştiriliyor. 53 kurum tarafından yayımlanan ilanlara göre kamuya çok sayıda memur alımı, personel alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emniyet, TSK, çeşitli belediyeler ve kamu kurumları çeşitli kadrolarda bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru tarihlerinin ve detaylarının belli olduğu kamu ilanları milyonlar tarafından yakın takibe alınıyor. Peki kamuya hangi kadrolarda personel alımı yapılacak? KPSS şartı var mı? Memur alımı için şartlar ne? İşte personel alımı detayları...