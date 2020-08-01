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: sonrası büyük sevinç! Milyonlarca kişiye ilaç olacak...

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı 'ın verdiği müjdesini hem sektör temsilcileri hem de vatandaşlar büyük sevinçle karşıladı. Esnaflar KDV indirimi ile birlikte işlerin daha da canlanacağını belirtiyor. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, "Sayın Berat Albayrak'ın müjdesi, otobüs firmalarına can suyu niteliğinde bir destektir. Sektörümüz tarafından bayram kutlaması ve müjdesi olarak değerlendirilen bu destek için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 01.08.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 12:18
Son dakika: KDV indirimi sonrası büyük sevinç! Milyonlarca kişiye ilaç olacak...

KDV İNDİRİMİ CAN SUYU NİTELİĞİNDE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçen otobüs firmalarına, dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı tarafından açıklanan KDV indiriminin can suyu olacağını söyledi. Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının başladığı ilk günden itibaren, salgın önlemleri kapsamında şehirlerarası dolaşımın kısıtlanması ve zorunlu hallerde izne bağlı olarak yapılması nedeniyle yolcu taşımacılığı faaliyetinin yüzde 98 durduğunu dile getirdi.

Son dakika: KDV indirimi sonrası büyük sevinç! Milyonlarca kişiye ilaç olacak...

Aynı dönemde başlatılan ve halen devam eden kısıtlı kapasiteyle çalışma zorunluluğunun, işten çıkarma yasakları ve zorunlu giderler nedeniyle ekonomik sıkıntıları daha da artırdığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

" Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi olarak süreçle ilgili destek taleplerimizi TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Ticaret bakanlıkları nezdinde yapılan videokonferans toplantılarında yazılı ve sözlü olarak dile getirdik."

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Son dakika: KDV indirimi sonrası büyük sevinç! Milyonlarca kişiye ilaç olacak...

Yıldırım, uçak biletlerinde yüzde 1'e indirilen KDV'nin otobüs biletlerinde de uygulanması, 3 ay çalışmayan ve halen kısıtlı kapasiteyle çalışan otobüslerden ocak ve temmuz ayı Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerinin alınmaması, sigorta sürelerinin ücretsiz olarak en az 4 ay uzatılması, otoyol ve köprü geçişlerinde yüzde 50 indirim uygulanması, kısa çalışma ödeneği, kiraların alınmaması, kredi ve borçlarının faizsiz olarak ertelenmesinin de söz konusu talepler arasında yer aldığını aktardı.

Bu taleplerden kısa çalışma ödeneği, kiralarla ilgili destekler ve borçların ertelenmesinin kısmen çözüme kavuşturulduğunu söyleyen Yıldırım, "Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Sayın 'ın otobüs biletlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesine ilişkin müjdesi, otobüs firmalarına can suyu niteliğinde bir destektir. Sektörümüz tarafından bayram kutlaması ve müjdesi olarak değerlendirilen bu destek için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz."

Son dakika: KDV indirimi sonrası büyük sevinç! Milyonlarca kişiye ilaç olacak...

Yıldırım, kısıtlı kapasiteyle çalışan, salgın kaygısı ve ekonomik nedenlerle yüzde 70 iş kaybına uğrayan sektörün varlığını sürdürebilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesi için diğer taleplerinin de değerlendirilmesini ve yeni müjdeler verilmesini beklediklerini kaydetti.

Son dakika: KDV indirimi sonrası büyük sevinç! Milyonlarca kişiye ilaç olacak...

BENDEVİ PALANDÖKEN: ESNAFI ÇOK RAHATLATACAK

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından açıklanan ve 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak indirimlerine ilişkin, "KDV indirimleri, pandemiden en çok etkilenen hizmetler sektöründeki esnafı çok rahatlatacak, esnafın mali yükü azalırken bu hizmetlere olan talep de canlanacak." ifadesini kullandı.

Son dakika: KDV indirimi sonrası büyük sevinç! Milyonlarca kişiye ilaç olacak...

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, vergi indiriminin talebi artıracağını ve bununla birlikte vergi gelirlerinin de artacağını bildirdi.

Desteklerin esnaf için çok önemli olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

Son dakika: KDV indirimi sonrası büyük sevinç! Milyonlarca kişiye ilaç olacak...

"Artık verilen hizmetlerin fiyatı ucuzlarken esnafın da yükü azalmış olacak. Bununla beraber, bu sektörlerde vatandaşın talebi artacak ve esnafın rekabet gücü artmış olacak. Yıl sonuna kadar geçerli olan bu indirimlerin kalıcı olmasında büyük fayda var. Vergi oranı azalmakla beraber talep artışı, vergi gelirlerini de artıracaktır. Dolayısıyla hem esnafımız hem vatandaşlarımız hem de devletimiz kazanacak."

Palandöken, 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak söz konusu vergi indiriminin, pandemiden en çok etkilenen hizmetler sektöründeki esnafı çok rahatlatacağını belirterek, "Esnafın mali yükü azalırken bu hizmetlere olan talep de canlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

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