Son dakika: KDV indirimi sonrası büyük sevinç! Milyonlarca kişiye ilaç olacak...

Aynı dönemde başlatılan ve halen devam eden kısıtlı kapasiteyle çalışma zorunluluğunun, işten çıkarma yasakları ve zorunlu giderler nedeniyle ekonomik sıkıntıları daha da artırdığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi olarak süreçle ilgili destek taleplerimizi TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Ticaret bakanlıkları nezdinde yapılan videokonferans toplantılarında yazılı ve sözlü olarak dile getirdik."