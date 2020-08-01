Son dakika: KDV indirimi sonrası büyük sevinç! Milyonlarca kişiye ilaç olacak...

Yıldırım, uçak biletlerinde yüzde 1'e indirilen KDV'nin otobüs biletlerinde de uygulanması, 3 ay çalışmayan ve halen kısıtlı kapasiteyle çalışan otobüslerden ocak ve temmuz ayı Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerinin alınmaması, sigorta sürelerinin ücretsiz olarak en az 4 ay uzatılması, otoyol ve köprü geçişlerinde yüzde 50 indirim uygulanması, kısa çalışma ödeneği, kiraların alınmaması, kredi ve vergi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesinin de söz konusu talepler arasında yer aldığını aktardı.
Bu taleplerden kısa çalışma ödeneği, kiralarla ilgili destekler ve borçların ertelenmesinin kısmen çözüme kavuşturulduğunu söyleyen Yıldırım, "Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın otobüs biletlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesine ilişkin müjdesi, otobüs firmalarına can suyu niteliğinde bir destektir. Sektörümüz tarafından bayram kutlaması ve müjdesi olarak değerlendirilen bu destek için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz."