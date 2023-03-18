SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm kredisi açıklandı! Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir?

5 AYRI KREDİ PAKETİ

Paket kapsamında riskli yapıların sahipleri için "güçlendirme, konut yapım, konut edinme, işyeri yapım ve işyeri edinme" olmak üzere 5 kredi paketi oluşturuldu. Güçlendirme kredisi 320 bin lira, konut yapım ve konut edinme kredisi 1 milyon 250 bin lira, işyeri yapım kredisi 800 bin lira, işyeri edinme kredisi 350 bin lira limitli olacak. 800 bin liraya kadar 7 yıl vadeyle sunulacak işyeri yapım kredileri ile 350 bin liraya kadar edinme kredilerinde de hak sahibinin ödeyeceği faiz tutarı yüzde 1.09, devletin katkısı da yüzde 0.40 olacak.

