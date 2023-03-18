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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm kredisi açıklandı! Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 18.03.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 07:20

SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm kredisi açıklandı! Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir?

Son dakika haberine göre; hızlı kentsel dönüşüm için fitil ateşlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm paketinde kişi başı kredi üst limiti yüzde 100'ün üzerinde artırılarak 1 milyon 250 bin TL oldu. Riskli yapılar için 5 kredi paketi oluşturulurken, maliyetin 840 baz puana kadar olan kısmını Hazine karşılayacak. Peki, kentsel dönüşüm kredisi başvuruları ne zaman başlıyor? Kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler? İşte kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili son dakika haberinin detayları...

HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm kredisi açıklandı! Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir?

Kentsel dönüşüm kredisi için beklenen son dakika açıklaması geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile, Çevre, Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan pakette riskli yapılar için 5 formül öne çıkıyor. 1 milyon 250 bin TL kişi başı kredi üst limiti hazırlanırken, bu rakam daha önce 600 bin TL'ydi. Peki kentsel dönüşüm kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak? İşte kentsel dönüşüm kredisi paketi ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm kredisi açıklandı! Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir?

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ HAZIR

Doğal afetlere karşı güçlü yapı stoku oluşturulması ve kentsel dönüşümün hızlandırılması amacıyla hazırlanan yeni finansman paketinin detayları açıklandı. Kişi başına 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkânı sunulacak. Konut kredilerinde vade 10 yıl, işyeri kredileri için 7 yıl olacak. Başvurular gelecek hafta başlayacak.

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SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm kredisi açıklandı! Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir?

KİŞİ BAŞI 1 MİLYON 250 BİN TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi'nin detaylarını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hazırlanan malikler, yüklenici ve konut üreticilerine yönelik devlet destekli kredilerin oran ve vadeleri netleşti. Finansman paketi kapsamında kişi başı kredi üst limiti 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkarıldı. Finansman maliyetinin 840 baz puana kadar olan kısmını Hazine karşılayacak.

SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm kredisi açıklandı! Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir?

KONUT ÜRETEN FİRMALARA DESTEK

Kentsel dönüşüm sürecinde konut üreticisi firmalara, müteahhitlere de destek sağlanacak. Hazine destekli kefalet sistemi (KGF destekli) kapsamında bugüne kadar uygulanan tazmin oranı bu paket özelinde yüzde 7'den 9'a çıkarıldı. Finansman paketiyle 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vadeyle 250 milyon liraya kadar finansman imkânı sağlanacak. Bu kapsamda 50 milyar lira kefalet limiti açıldı.

SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm kredisi açıklandı! Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir?

5 AYRI KREDİ PAKETİ

Paket kapsamında riskli yapıların sahipleri için "güçlendirme, konut yapım, konut edinme, işyeri yapım ve işyeri edinme" olmak üzere 5 kredi paketi oluşturuldu. Güçlendirme kredisi 320 bin lira, konut yapım ve konut edinme kredisi 1 milyon 250 bin lira, işyeri yapım kredisi 800 bin lira, işyeri edinme kredisi 350 bin lira limitli olacak. 800 bin liraya kadar 7 yıl vadeyle sunulacak işyeri yapım kredileri ile 350 bin liraya kadar edinme kredilerinde de hak sahibinin ödeyeceği faiz tutarı yüzde 1.09, devletin katkısı da yüzde 0.40 olacak.

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