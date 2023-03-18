Giriş Tarihi: 18.03.2023 07:20
Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
07:20
SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm kredisi açıklandı! Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir?
Son dakika haberine göre; hızlı kentsel dönüşüm için fitil ateşlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm paketinde kişi başı kredi üst limiti yüzde 100'ün üzerinde artırılarak 1 milyon 250 bin TL oldu. Riskli yapılar için 5 kredi paketi oluşturulurken, maliyetin 840 baz puana kadar olan kısmını Hazine karşılayacak. Peki, kentsel dönüşüm kredisi başvuruları ne zaman başlıyor? Kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler? İşte kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili son dakika haberinin detayları...