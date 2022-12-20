Son dakika: Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin ardından banka aracılığıyla yapılan ödemelerin yanı sıra ev sahibi ve kiracının anlaşması durumunda resmi tutarın dışında kalan bedelin kayıt dışı ödenmesi meselesi gündeme gelmişti. Ev sahibi ve kiracı aralarında uzlaşma sağlayarak kira bedelini belirliyor, sözleşmeyi de bu şekilde kayda geçiriyordu. Bu da vergi kaybına neden oluyordu. Yetki belgesiz çalışan emlakçılar nedeniyle de hem kayıt dışı bir ekonomik faaliyet doğuyor hem de vatandaş mağdur oluyordu.