SON DAKİKA: Kiralarda tavan uygulaması mı geliyor? Hollanda modeli Türkiye’de uygulanabilir mi? Yasalar ne diyor?

"KAYIT DIŞILIK ARTABİLİR"

Torunlar GYO Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve KONUTDER Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Sur ise bu uygulamaya temkinli olduğunu söyledi. Sur, uygulamanın kayıt dışılığı artırabileceğini vurgulayarak, denetimlerin nasıl yapılacağının da çok önemli bir nokta olduğunu ifade etti.

Sur, "Kayıt dışının etkin olduğu piyasalarda bunu denetlemek zor olur. Gayrı meşru platforma insanları itebilir. Dışarıdan para alıp vermenin kontrolünü ne sağlayacak? Bu denetlenmediği sürece kayıt dışılığı daha fazla harekete geçirir mi, ona da bakmak lazım. Enflasyonist ortamda üst sınırı nasıl koyacaksınız, bu da çok önemli. Avrupa Birliği'nin belli normları var o nedenle orada bunu uygulamak biraz daha kolay gibi, çünkü kayıt dışılık daha az... Ben bu uygulamanın çok etkili olacağına kanaat getirmiyorum." dedi.