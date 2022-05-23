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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kiralarda tavan uygulaması mı geliyor? Hollanda modeli Türkiye'de uygulanabilir mi? Yasalar ne diyor?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 16:34

SON DAKİKA: Kiralarda tavan uygulaması mı geliyor? Hollanda modeli Türkiye'de uygulanabilir mi? Yasalar ne diyor?

Son dakika haberi: Kira fiyatları fahiş şekilde artıyor. Bu artışlar kirada oturan milyonlarca kişiyi zor durumda bırakırken, hükümetin bu konuda hayata geçireceği önlem merak ediliyor. Türkiye'ye benzer durumun yaşandığı Hollanda'da hükümet kiralara üst limit getirdi. Evlerin puanlanarak üst limitle sınırlandırılması uygulamasının Türkiye'de de hayata geçirilebileceği belirtiliyor. Peki, kirada üst limit uygulaması hukuka uygun mu? Uzman isimler olası kirada üst limit sınırlandırmasını detaylarını sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

ONUR ŞAHANOĞLU
SON DAKİKA: Kiralarda tavan uygulaması mı geliyor? Hollanda modeli Türkiye’de uygulanabilir mi? Yasalar ne diyor?

Konut satış ve kira fiyatları fahiş şekilde artmaya devam ediyor. Arz-talep dengesizliği sonucu kiralık evlerin fiyatları akılalmaz boyutlara ulaştı. Benzer bir durumun yaşandığı AB ülkesi Hollanda, kamu yararı gözeterek kiralara üst limit uygulamasını getirdi. Benzer bir uygulamanın Türkiye'de de hayata geçebileceği belirtiliyor. Bazı kesimler bu kararın, 'Serbest piyasaya müdahale' olacağı görüşünü savunuyor. Peki, kira fiyatlarında üst limit sınırlandırması yapılabilir mi? Anayasa ve kanunlar bu konuda ne diyor? Kirada tavan sınırlandırması Türkiye'de uygulanabilir mi? Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı ve Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili Av. İbrahim Güllü, KONUTDER Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Sur ile Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Ağaoğlu ve Güllü, acilen kirada tavan fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini savundu, Sur ise, kayıt dışılığın artmasına yönelik bir endişesi olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA: Kiralarda tavan uygulaması mı geliyor? Hollanda modeli Türkiye’de uygulanabilir mi? Yasalar ne diyor?

KİRA FİYATLARINDA ÜST LİMİT SINIRI GETİRİLEBİLİR Mİ?

Hollanda'da hayata geçirilen kirada tavan uygulamasının Türkiye'de de uygulanabileceğini ifade eden Av. İbrahim Güllü şunları söyledi:

Yaklaşık 2 senedir konut fiyatlarının artması ve buna paralel olarak da kiraların artması ile ev sahibi-kiracı davalarının oranı yüzde 10'dan yüzde 20'lere çıktı. Bu konu çok önemli. Çünkü 27 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Hükümetin bir takım tedbirler alma noktasında çalışmaları oldu. Bizim de Tüketici Konfederasyonu ve Tüketici Başvuru Merkezi olarak çalışmalarımız ve önerilerimiz oldu. Bu nedir? Kiralara bir üst sınırın getirilmesi yönünde bir talep. Bu sınır çok rahat getirilebilir.

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SON DAKİKA: Kiralarda tavan uygulaması mı geliyor? Hollanda modeli Türkiye’de uygulanabilir mi? Yasalar ne diyor?

KİRADA TAVAN UYGULAMASININ HUKUKSAL DAYANAĞI VAR MI?

Güllü, uygulamanın hukuksal olmadığı yönündeki iddiaları reddetti, Anayasa ve Borçlar Kanunu'na dikkat çekti. Güllü sözlerini şöyle sürdürdü:

Hukuki dayanağı var mıdır? Evet vardır. Anayasamızda kamu yararına bazı sınırlandırmalar getirilebileceği açıkça yazılmaktadır. Borçlar Kanunu'nun 343.maddesinde kira artışlarına belli sınırlandırmalar getirilmiştir. TÜFE'nin 12 aylık ortalaması ile sınırlandırılıyor. Kira artışlarına nasıl bir üst sınır getirildi ise, kira fiyatlarına da bir üst sınır ve çatı getirilebilir. Bizim önerimiz ve tavsiyemiz de budur. Bu sıkıtının devam ettiğini gören Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bir çalışma başlatmış. Tam bu çalışmanın başladığı sırada Hollanda'da böyle bir uygulmaya gidileceğine dair haberler geldi. Hollanda'daki fiyatlar puanlamaya göre olacak. Oda sayısı, yeri, yeniliği gibi kriterler ile planlıyorlar. Türkiye'de de raiç beden üzerinden olabilir. Örnek olsun diye söylüyorum; raiç bedelin yüzde 6'sını geçemesin. 1 milyon TL raiç bedeli olan bir ev için 5 bin TL üst sınır belirlenebilir.

SON DAKİKA: Kiralarda tavan uygulaması mı geliyor? Hollanda modeli Türkiye’de uygulanabilir mi? Yasalar ne diyor?

"BARINMA HAKKI EN TEMEL İHTİYAÇTIR"

Güllü, barınma hakkının temel ihtiyaç olmasına dikkat çekerek, "Üst sınır uygulaması bir süre için olabilir. Kentsel dönüşümün tamamlanması, konut arzının sağlanması ile ilgili çalışmalar ile süreç normale dönünce uygulama sona erer. Bu serbest piyasaya müdahale değildir. Burada kamu yararı vardır. Hollanda'da nasıl oluyor ise Türkiye'de de olabilir. Biz bunu 2 yıldır öneriyoruz.Tüketici Kanunu'na göre barınma hakkı en temel haktır. Devlet vatandaşını korumak adına sosyal devlet gereğince bu uygulamaları geçici olarak yapabilir." dedi.

SON DAKİKA: Kiralarda tavan uygulaması mı geliyor? Hollanda modeli Türkiye’de uygulanabilir mi? Yasalar ne diyor?

"KAYIT DIŞILIK ARTABİLİR"

Torunlar GYO Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve KONUTDER Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Sur ise bu uygulamaya temkinli olduğunu söyledi. Sur, uygulamanın kayıt dışılığı artırabileceğini vurgulayarak, denetimlerin nasıl yapılacağının da çok önemli bir nokta olduğunu ifade etti.

Sur, "Kayıt dışının etkin olduğu piyasalarda bunu denetlemek zor olur. Gayrı meşru platforma insanları itebilir. Dışarıdan para alıp vermenin kontrolünü ne sağlayacak? Bu denetlenmediği sürece kayıt dışılığı daha fazla harekete geçirir mi, ona da bakmak lazım. Enflasyonist ortamda üst sınırı nasıl koyacaksınız, bu da çok önemli. Avrupa Birliği'nin belli normları var o nedenle orada bunu uygulamak biraz daha kolay gibi, çünkü kayıt dışılık daha az... Ben bu uygulamanın çok etkili olacağına kanaat getirmiyorum." dedi.

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