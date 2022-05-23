Giriş Tarihi: 23.05.2022 16:34
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
16:34
SON DAKİKA: Kiralarda tavan uygulaması mı geliyor? Hollanda modeli Türkiye'de uygulanabilir mi? Yasalar ne diyor?
Son dakika haberi: Kira fiyatları fahiş şekilde artıyor. Bu artışlar kirada oturan milyonlarca kişiyi zor durumda bırakırken, hükümetin bu konuda hayata geçireceği önlem merak ediliyor. Türkiye'ye benzer durumun yaşandığı Hollanda'da hükümet kiralara üst limit getirdi. Evlerin puanlanarak üst limitle sınırlandırılması uygulamasının Türkiye'de de hayata geçirilebileceği belirtiliyor. Peki, kirada üst limit uygulaması hukuka uygun mu? Uzman isimler olası kirada üst limit sınırlandırmasını detaylarını sabah.com.tr'ye değerlendirdi.