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Haberler Galeri Son dakika... Konut kredisi faizleri düştü: 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 06:57 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 07:00

Son dakika... Konut kredisi faizleri düştü: 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek?

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 ay sonra gerçekleştirdiği ilk faiz indirimi meyvelerini vermeye başladı. TCMB'nin 26 Aralık'ta politika faizini 2.5 puan indirerek yüzde 47.5'e çektiği geçen hafta konut kredisinde faiz 27 Aralık itibarıyla yüzde 40.87 ile 1 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

SEDA TABAK
Son dakika... Konut kredisi faizleri düştü: 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek?

Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından, konut kredisinde faiz yüzde 40.87 ile 1 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Düşüşün bu yıl hızlanması bekleniyor.

Son dakika... Konut kredisi faizleri düştü: 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek?

1 MİLYONA 3.6 MİLYON

10 yıl vadeli 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinde aylık ödeme 29 bin 878 lira, toplam ödeme 3.6 milyon lira oldu. 10 yılda ödenen faiz ise 2 milyon 585 bin TL olacak. 5 bin TL tahsis ücreti, 13 bin TL ekspertiz ücreti, bin 620 TL de ipotek ücreti bulunuyor. Kredinin aylık faizi yaklaşık yüzde 2.8 seviyesinde bulunuyor.

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Son dakika... Konut kredisi faizleri düştü: 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek?

Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz indirime rağmen, sıkı para politikasını teknik dokunuşlarla sürdürmesi, bankaları gerek mevduat gerekse de kredi faizlerini düşürmekte ağırdan almasına neden oluyor. TCMB verilerine göre mevduat faizlerinde 20 Aralık'ta yüzde 56.54 olan ortalama faiz, 27 Aralık haftasında yüzde 55.68'e geriledi.

Son dakika... Konut kredisi faizleri düştü: 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek?

İLK DÜŞÜŞ KONUTTA

Tüketici kredisinde ise 20 Aralık'ta yüzde 71.28 olan ortalama faiz, 27 Aralık'ta yüzde 71.69 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası verilerine göre konut kredisinde faiz yüzde 41.01'den 40.87'ye gerilerken, ihtiyaç kredisinin faizi yüzde 69.23'ten 70.08'e, taşıt kredisi faizi yüzde 36.13'ten 36.84'e çıktı. 20 Aralık'ta yüzde 55.19 olan ticari kredi faizi ise yüzde 55.55 olarak gerçekleşti.

Son dakika... Konut kredisi faizleri düştü: 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek?

SEKTÖR CANLANIYOR

Türkiye genelinde konut satışları kasımda, yıllık bazda yüzde 63.6 artarak 153 bin 14 oldu. Böylece tüm zamanların en yüksek ikinci kasım ayı verisi görüldü.

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