Son dakika... Konut kredisi faizleri düştü: 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek?

1 MİLYONA 3.6 MİLYON

10 yıl vadeli 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinde aylık ödeme 29 bin 878 lira, toplam ödeme 3.6 milyon lira oldu. 10 yılda ödenen faiz ise 2 milyon 585 bin TL olacak. 5 bin TL tahsis ücreti, 13 bin TL ekspertiz ücreti, bin 620 TL de ipotek ücreti bulunuyor. Kredinin aylık faizi yaklaşık yüzde 2.8 seviyesinde bulunuyor.