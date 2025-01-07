Giriş Tarihi: 07.01.2025 06:57
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
07:00
Son dakika... Konut kredisi faizleri düştü: 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek?
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 ay sonra gerçekleştirdiği ilk faiz indirimi meyvelerini vermeye başladı. TCMB'nin 26 Aralık'ta politika faizini 2.5 puan indirerek yüzde 47.5'e çektiği geçen hafta konut kredisinde faiz 27 Aralık itibarıyla yüzde 40.87 ile 1 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.