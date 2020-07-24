Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika! Konut kredisi kullanacaklar dikkat! Oranlarda değişikliğe gidildi...

Son dakika! kredisi kullanacaklar dikkat! Oranlarda değişikliğe gidildi...

kredilerinde uygulanan tarihi oran, sektörde büyük canlılığa yol açtı. Konut satışlarında rekor üzerine rekorlar kırıldı. Kamu bankaları koşullarını ikinci el konutlar için yeniledi. oranı ikinci elde 0.74'ten 0.79'a çıktı, azami 180 ay vade 120 aya çekildi. Kredide birinci el konutlar avantajlı hale geldi. İşte son dakika gelen haberin detayları...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 08:10 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 08:13
Son dakika! Konut kredisi kullanacaklar dikkat! Oranlarda değişikliğe gidildi...

Son dakika haber: Kamu bankalarının 2 Haziran'da hayata geçirdiği 'avantajlı kredisi' paketi güncellendi.

Son dakika! Konut kredisi kullanacaklar dikkat! Oranlarda değişikliğe gidildi...

Buna göre, ikinci el konutlar için sunulan 0.74 vade oranı artık 0.79 olarak uygulanıyor. 12 aylık ödemesiz dönem uygulaması ise yine ikinci el konutlar için son buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! Konut kredisi kullanacaklar dikkat! Oranlarda değişikliğe gidildi...

İkinci el piyasasını etkileyen bir diğer adım ise vade süresi oldu. 180 aya kadar kullandırılan kredilerin süresi, ikinci el konutlar için 120 aya çekildi. Yapılan düzenleme ile gayrimenkul piyasasının yeni yatırımlarla canlanması, ekonomiye katkının artırılması ve tüketicinin deprem riskine karşı yeni evlere talep oluşturması için birinci el konutların daha cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

Son dakika! Konut kredisi kullanacaklar dikkat! Oranlarda değişikliğe gidildi...

Ödemesiz dönem bitti

Kamu bankaları tarafından tüketicilerin finansman ihtiyaçlarına uygun şartlarda destek verilebilmesi amacıyla devreye alınan paketinde, birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 oranı ile finansman imkanı sunuluyor.

Son dakika! Konut kredisi kullanacaklar dikkat! Oranlarda değişikliğe gidildi...

Birinci el konutlarda da ödemesiz dönem kalktı, ancak bazı bankalarda halen 3 ay ödemesiz dönem imkanı sunulabiliyor. İkinci el konutlar için ise daha önce azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 oranı ile finansman imkanı uygulanıyordu.

Son dakika! Konut kredisi kullanacaklar dikkat! Oranlarda değişikliğe gidildi...

Ciddi fark oluştu

kampanyalarının hedefinde yeni projeleri harekete geçirerek istihdam ve ekonomiye katkıyı artırmak var. Bu sayede ev sahibi olmak isteyenlerin eski yapı stokundan da kurtulması amaçlanıyor. Ancak kampanyalı dönem, en çok ikinci el konuta yaradı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı konut satış verilerine göre, Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 152 artarak 58 bin 632 olsa da toplam konut satışları içindeki payı yüzde 31'de kaldı.

Son dakika! Konut kredisi kullanacaklar dikkat! Oranlarda değişikliğe gidildi...

İkinci el satışları ise 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 245 artış göstererek 131 bin 380 oldu. Özellikle İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payının yüzde 71.3 olarak gerçekleştiği görüldü.

SON DAKİKA