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Haberler Galeri Son dakika | Konut kredisinde faiz indirimi sonrası ev fiyatlarıyla ilgili flaş karar
Giriş Tarihi: 12.05.2022 06:54 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 07:12

Son dakika | Konut kredisinde faiz indirimi sonrası ev fiyatlarıyla ilgili flaş karar

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konut sahibi olmayı kolaylaştıran kredi faiz indirimi duyurusunu fırsat bilerek ev fiyatlarında bir gecede yüz binlerce lira artış yapanlarla ilgili önlemler geliyor. Atılacak adımlar belirlendi. Buna göre satılık ev ilanlarında fiyatlarını artırarak konut fiyatları ve piyasayı etkileyen fırsatçılara fahiş fiyat freni gelecek. Maliye bu kişilere göz açtırmayacak ve konut fiyatlarında denetim dönemi başlatılacak. Satılık ev ilanlarında kampanya sonrası fiyat farkları belirlenecek. İşte 0.99 ve 0.89'luk kredi faiz indirimine ilişkin son dakika gelişmesi

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Konut kredisinde faiz indirimi sonrası ev fiyatlarıyla ilgili flaş karar

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut kredi faizlerinin yüzde 0.89'a inmesinin ardından satılık ilanlarındaki ev fiyatları hakkında bir günde yüzde 30'ları bulan fahiş artışlarına karşı harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat artışlarına karşı vatandaşları korumak için her adımı atacaklarını, müsamaha göstermeyeceklerini duyurdu. Bakanlık müfettişleri konut satışında fiyat farklılıklarının tespiti için sahaya inecek. Özellikle kredi kampanyasından sonra "ilan edilen fiyat farkları" belirlenecek.

İşte ikinci el ev fiyatları ile ilgili alınan son dakika kararları ve atılacak adımlar...

Son dakika | Konut kredisinde faiz indirimi sonrası ev fiyatlarıyla ilgili flaş karar

SON DAKİKA | BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA: TEDBİRLER GELİYOR

Son dönemde yaşanan konut sıkıntısı, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası özellikle tatil bölgelerinde artan talepler ve faizlerdeki indirim kararı fırsatçılığı da beraberinde getirdi. Yüksek kira, fahiş fiyatla karşılaşan vatandaşlar tüketici dernekleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Maliye ve Ticaret Bakanlığı'na şikâyet yağdırıyor.

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Son dakika | Konut kredisinde faiz indirimi sonrası ev fiyatlarıyla ilgili flaş karar

İLANLARDAKİ SATILIK EV FİYATLARI DETAYLI ŞEKİLDE TAKİP EDİLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bazı internet sitelerinde fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak şekildeki fahiş artışları çok detaylı yakından takip ettiklerini duyurdu. Fahiş fiyat artışına karşı devreye alınan uygulamalar üzerinden gerekli tedbirlerin alınacağı vurguladı.

Son dakika | Konut kredisinde faiz indirimi sonrası ev fiyatlarıyla ilgili flaş karar

BAKAN MUŞ: FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPILAMAZ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş fiyat artışı yapılamayacağını belirterek, "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'na göre piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu, tüketicinin malları ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz.

Son dakika | Konut kredisinde faiz indirimi sonrası ev fiyatlarıyla ilgili flaş karar

Yine kira sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi de Türk Borçlar Kanunu ile hüküm altına alınmıştır" dedi.

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