Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut kredi faizlerinin yüzde 0.89'a inmesinin ardından satılık ilanlarındaki ev fiyatları hakkında bir günde yüzde 30'ları bulan fahiş artışlarına karşı harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat artışlarına karşı vatandaşları korumak için her adımı atacaklarını, müsamaha göstermeyeceklerini duyurdu. Bakanlık müfettişleri konut satışında fiyat farklılıklarının tespiti için sahaya inecek. Özellikle kredi kampanyasından sonra "ilan edilen fiyat farkları" belirlenecek.

İşte ikinci el ev fiyatları ile ilgili alınan son dakika kararları ve atılacak adımlar...



