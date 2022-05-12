Giriş Tarihi: 12.05.2022 06:54
Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
07:12
Son dakika | Konut kredisinde faiz indirimi sonrası ev fiyatlarıyla ilgili flaş karar
Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konut sahibi olmayı kolaylaştıran kredi faiz indirimi duyurusunu fırsat bilerek ev fiyatlarında bir gecede yüz binlerce lira artış yapanlarla ilgili önlemler geliyor. Atılacak adımlar belirlendi. Buna göre satılık ev ilanlarında fiyatlarını artırarak konut fiyatları ve piyasayı etkileyen fırsatçılara fahiş fiyat freni gelecek. Maliye bu kişilere göz açtırmayacak ve konut fiyatlarında denetim dönemi başlatılacak. Satılık ev ilanlarında kampanya sonrası fiyat farkları belirlenecek. İşte 0.99 ve 0.89'luk kredi faiz indirimine ilişkin son dakika gelişmesi