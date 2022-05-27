Giriş Tarihi: 27.05.2022 07:56
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
07:58
Son dakika: Kripto para borsasında yeni vurgun! Thodex ve Vebitcoin'den sonra şimdi de onlar...
Son dakika haberi: Binlerce vatandaşı mağdur eden Thodex ve Vebitcoin'den sonra Türkiye'de kripto para borsasında bir skandal daha yaşanıyor. 15 bin abonesi bulunan Bitexnova'da yatırımcılar paralarını çekemediğini iddia etti. 250 milyon TL'den fazla yatırımın bulunduğu Bitexnova hakkında yüzlerce şikayet oluşturuldu. Bir hafta önce Bitexnova olarak bilinen sitenin adını Bitexova olarak değiştirmesi kullanıcılar tarafından korkuya neden oldu. Uzmanlar sitenin kapanması durumunda herkesin batacağını belirtti.