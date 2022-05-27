Son dakika: Kripto para borsasında yeni vurgun! Thodex ve Vebitcoin’den sonra şimdi de onlar...

Türkiye'de kripto para borsasında alım satım yapan 4 milyondan fazla yatırımcı, piyasa şartları gereği değer kayıpları ile mağdur olurken, bir de vurgunlarla uğraşıyor. Son 1 ayda 1 trilyon dolar eriyen kripto paralar, sermayesi güçlü olmayan borsaların batmasına da sebep oluyor. Türkiye'de Thodex ve Vebitcoin gibi batan şirketlere yenilerinin ekleneceği tahmin ediliyor.