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Haberler Galeri Son dakika: Kripto para borsasında yeni vurgun! Thodex ve Vebitcoin'den sonra şimdi de onlar...
Giriş Tarihi: 27.05.2022 07:56 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 07:58

Son dakika: Kripto para borsasında yeni vurgun! Thodex ve Vebitcoin'den sonra şimdi de onlar...

Son dakika haberi: Binlerce vatandaşı mağdur eden Thodex ve Vebitcoin'den sonra Türkiye'de kripto para borsasında bir skandal daha yaşanıyor. 15 bin abonesi bulunan Bitexnova'da yatırımcılar paralarını çekemediğini iddia etti. 250 milyon TL'den fazla yatırımın bulunduğu Bitexnova hakkında yüzlerce şikayet oluşturuldu. Bir hafta önce Bitexnova olarak bilinen sitenin adını Bitexova olarak değiştirmesi kullanıcılar tarafından korkuya neden oldu. Uzmanlar sitenin kapanması durumunda herkesin batacağını belirtti.

Son dakika: Kripto para borsasında yeni vurgun! Thodex ve Vebitcoin’den sonra şimdi de onlar...

Türkiye'de kripto para borsasında alım satım yapan 4 milyondan fazla yatırımcı, piyasa şartları gereği değer kayıpları ile mağdur olurken, bir de vurgunlarla uğraşıyor. Son 1 ayda 1 trilyon dolar eriyen kripto paralar, sermayesi güçlü olmayan borsaların batmasına da sebep oluyor. Türkiye'de Thodex ve Vebitcoin gibi batan şirketlere yenilerinin ekleneceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Kripto para borsasında yeni vurgun! Thodex ve Vebitcoin’den sonra şimdi de onlar...

Özellikle sermayesi Türkiye'de bulunmayan ve merkezi yurt dışında olan borsalar alarm veriyor. Mesela son bir haftadır 15 bin Türk yatırımcısı bulunan Bitexnova (bir hafta önce Bitexova olarak adı değiştirildi) borsasından alım satım yapılamıyor.

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Son dakika: Kripto para borsasında yeni vurgun! Thodex ve Vebitcoin’den sonra şimdi de onlar...

Sosyal medya ve internette yüzlerce şikayet bulunuyor. Türk yatırımcılar, para çekimi ile ilgili bir muhatap bulamadıklarını ve paralarının battığını iddia ediyorlar. Sadece bu borsada Türk yatırımcıların 250 milyon TL'den fazla parasının bulunduğu tahmin ediliyor.

Son dakika: Kripto para borsasında yeni vurgun! Thodex ve Vebitcoin’den sonra şimdi de onlar...

SİTE KAPANIRSA HERKES BATAR

Uzmanlar, merkezi Türkiye'de olmayan ve sermayesine güvenilmeyen kripto borsalarına yatırım yapılmaması konusunda uyarıyor. Merkeziyetsiz yapısı sebebiyle yatırımların bir anda buhar olabileceğini belirten uzmanlar "Yasa dışı bahis sitelerinde yaşanan aynı durum kripto borsalarda da yaşanıyor.

Son dakika: Kripto para borsasında yeni vurgun! Thodex ve Vebitcoin’den sonra şimdi de onlar...

Nasıl ki, yurt dışı merkezli bir site üzerinden bahis yaptığınızda kazandığınız ikramiyeyi alamama durumu varsa, aynı şey bu tür kripto borsalar için de geçerli. Sitenin kapanması durumunda kimseye ulaşamıyorsunuz" dedi.

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