Giriş Tarihi: 01.05.2023 06:57
Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
06:57
Son dakika | Maaş artışı yüzde 35'i bulacak! Asgari ücretli, emekli ve memura maaş zammı müjdesi
Son dakika maaş zammı haberleri: Milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisi Temmuz'da zamlı maaş, aylık alacak. İkramiyeler, sosyal destekler, kısa çalışma, işsizlik ödeneği, emzirme yardımı da artacak. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek. Yaklaşık 15 milyon emeklinin geliri artarken, 7500 lira üzerinde aylık alanlara refah payı da verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekliye refah payında yeni uygulamanın ayrıntılarına ilişkin ipuçları verdi. İşte emekli aylığı, memur maaşı ve asgari ücretlinin maaşında yapılacak artışlarla refah payı katkısı dahil gerçekleşecek maaş zammı oranları