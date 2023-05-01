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Haberler Galeri Son dakika | Maaş artışı yüzde 35'i bulacak! Asgari ücretli, emekli ve memura maaş zammı müjdesi
Giriş Tarihi: 01.05.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 06:57

Son dakika | Maaş artışı yüzde 35'i bulacak! Asgari ücretli, emekli ve memura maaş zammı müjdesi

Son dakika maaş zammı haberleri: Milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisi Temmuz'da zamlı maaş, aylık alacak. İkramiyeler, sosyal destekler, kısa çalışma, işsizlik ödeneği, emzirme yardımı da artacak. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek. Yaklaşık 15 milyon emeklinin geliri artarken, 7500 lira üzerinde aylık alanlara refah payı da verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekliye refah payında yeni uygulamanın ayrıntılarına ilişkin ipuçları verdi. İşte emekli aylığı, memur maaşı ve asgari ücretlinin maaşında yapılacak artışlarla refah payı katkısı dahil gerçekleşecek maaş zammı oranları

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Maaş artışı yüzde 35’i bulacak! Asgari ücretli, emekli ve memura maaş zammı müjdesi

Son dakika emekli, memur, asgari ücretli maaş artışı haberleri: Refah payı 7500,10 bin ve15 bin lira üzerinde alanlar arasında farklı oranlarda uygulanacak. Refah payı 7500 lira ile 10 bin lira arası olanlara daha yüksek yansıtılacak. Yılın başında emekli, esnaf, çiftçi emeklisine enflasyonla birlikte refah payı ilave edilmişti. Asgari ücret artışında da enflasyon belirleyici olacak. Yüzde 20'nin üzerinde gelmesi beklenen 6 aylık enflasyona göre artışın yüzde 25-30 arasında olması bekleniyor. Bu civarda yapılacak bir artış ile net asgari ücret 11 bin lirayı geçmiş olacak. Rakamın 10 bin lira ile 11 lira 500 lira arasında bir noktada netleşmesi bekleniyor.

Son dakika | Maaş artışı yüzde 35’i bulacak! Asgari ücretli, emekli ve memura maaş zammı müjdesi

Asgari ücretin yeniden belirlenmesinin ardından özel sektörde de maaşların yükseltilmesi bekleniyor. Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 gerçekleşecek. Buna göre emeklilerin Temmuz artışı refah payı hariç yüzde 21.43 olurken, refah bayıyla birlikte zam oranın yüzde 30-35'e çıkması bekleniyor.

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Son dakika | Maaş artışı yüzde 35’i bulacak! Asgari ücretli, emekli ve memura maaş zammı müjdesi

Yeni emekli aylığı, ücret, maaşta merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1- Emekli aylığına yapılacak zammına eklenecek refah payı kaç puan olacak?

Milyonlarca memur, SSK ve Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi ve sözleşmeli personele yılın ilk yarısında yüzde 30 zam yapıldı. Toplu sözleşmeye göre memur için yüzde 16.48 olması gereken zamma 13.52, işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin yüzde 15.40 enflasyon zammına da 14.60 puan refah payı ilave edildi. Temmuz ayında eklenecek refah payı oranı ise 6 aylık enflasyon açıklandıktan sonra netleşecek. Refah payının 7500 lira üzerindeki aylıklar için kademelendirilerek farklı oranlarda yüzde 15 ile yüzde 20 arasında değişmesi bekleniyor. Toplam 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenecek.

Son dakika | Maaş artışı yüzde 35’i bulacak! Asgari ücretli, emekli ve memura maaş zammı müjdesi

2- En düşük emekli aylığına Nisan itibariyle yapılan yüzde 36'lık zammın ardından Temmuz'da da bir artış söz konusu olacak mı?

Bugün itibariyle 3 milyon 762 bin kişi 6500 liranın altında, 8 milyon 139 bin kişi 7 bin liranın altında, 8 milyon 796 bin kişi 7500 liranın, 9 milyon 898 bin kişi de 8 bin liranın altında aylık alıyor. Emekli aylıkları prime esas kazanç, çalışma süresine göre hesaplanıyor. Emekli aylıkları Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranında artırılıyor. En düşük emekli aylığı 7500 liraya çıkarılırken Temmuz zammı kök aylık üzerinden yansıtılacak. Kök aylık 5 bin liraysa yüzde 30 zam varsayımı ile emeklinin ayılığı 6500 lira olacak ama 7500 lira yatmaya devam edecek. Örneğin, bugün itibariyle en düşük aylığı 6 bin 95 lira olan SSK'lılar (2000 öncesi işe başlayacak) Temmuz ayında enflasyon zammının yüzde 30 olduğu düşünüldüğünde kök aylığı 7 bin 923 liraya çıkacak. Bu kapsamdaki bir emeklinin eline geçecek aylık 7500 liradan 7 bin 923 liraya çıkmış olacak.

Son dakika | Maaş artışı yüzde 35’i bulacak! Asgari ücretli, emekli ve memura maaş zammı müjdesi

3- Asgari ücret Temmuz ayında kaç lira olacak?

Toplam sigortaların yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret bu yıl için yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 lira, net ise 8 bin 506 lira uygulanıyor. Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması bekleniyor. Yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor. Enflasyon yüzde 20 artarsa net 10 bin 200 lira, yüzde 30 artarsa net 13 bin 10 lira, yüzde 40 artarsa net 14 bin 11 lira olacak.

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