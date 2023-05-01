Son dakika | Maaş artışı yüzde 35’i bulacak! Asgari ücretli, emekli ve memura maaş zammı müjdesi

2- En düşük emekli aylığına Nisan itibariyle yapılan yüzde 36'lık zammın ardından Temmuz'da da bir artış söz konusu olacak mı?

Bugün itibariyle 3 milyon 762 bin kişi 6500 liranın altında, 8 milyon 139 bin kişi 7 bin liranın altında, 8 milyon 796 bin kişi 7500 liranın, 9 milyon 898 bin kişi de 8 bin liranın altında aylık alıyor. Emekli aylıkları prime esas kazanç, çalışma süresine göre hesaplanıyor. Emekli aylıkları Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranında artırılıyor. En düşük emekli aylığı 7500 liraya çıkarılırken Temmuz zammı kök aylık üzerinden yansıtılacak. Kök aylık 5 bin liraysa yüzde 30 zam varsayımı ile emeklinin ayılığı 6500 lira olacak ama 7500 lira yatmaya devam edecek. Örneğin, bugün itibariyle en düşük aylığı 6 bin 95 lira olan SSK'lılar (2000 öncesi işe başlayacak) Temmuz ayında enflasyon zammının yüzde 30 olduğu düşünüldüğünde kök aylığı 7 bin 923 liraya çıkacak. Bu kapsamdaki bir emeklinin eline geçecek aylık 7500 liradan 7 bin 923 liraya çıkmış olacak.

