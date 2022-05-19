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Haberler Galeri Son dakika | Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda
Giriş Tarihi: 19.05.2022 07:03 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 07:03

Son dakika | Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda

Maaş ve ikramiyelerde son dakika haberi: Kamuda dengeleri değiştirecek, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde maaş, aylık ve ikramiyeleri artıracak kilit nokta "yansıtma oranı olacak". Yapılan çalışmaya göre ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma oranı artışıyla brüt aylıkta ortalama 1450 lira artış olacak. Böylece 30 yıl çalışan bir memurun emekli ikramiyesi de 43 bin 500 lira artacak. İşte maaş ve ikramiyeleri artıracak son dakika değişikliği

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL’lik artış yolda

Maaş ve ikramiyerleri artıracak düzenlemede son dakika haberi: Değişiklik sayesinde milyonlarca memur, emekli için ek göstergeye "yansıtma oranı" formülü ile artış alacak. 60 puanlık yansıtma oranı brüt maaşı 1450 lira artıracak. 30 yıllık memurun ikramiyesi 43500 lira fazla olacak. Göstergesi olmayan memur kalmayacak.

İşte çalışma süresine göre birçok memur ve emekliyi ilgilendiren maaş ve ikramiye artışlarına ilişkin son dakika haberi:

Son dakika | Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL’lik artış yolda

SON DAKİKA | 43 BİN 500 TL'LİK ARTIŞ OLACAK

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, hükümetle paylaştıkları çalışmaya göre ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma oranı artışıyla brüt aylıkta ortalama 1450 lira artış olacağına dikkat çekerek, "Yansıtma oranı ek göstergede püf noktası. 30 yıl çalışan bir memurun emekli ikramiyesi de 43 bin 500 lira artar" dedi.

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Son dakika | Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL’lik artış yolda

HİZMET SINIFLARI DA YER ALACAK

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu Ek Gösterge Komisyonu ek göstergeye ilişkin çalışmalarını tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son düzenlemelerin yapıldığı ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibariyle tamamlayacaklarını açıkladı.

Son dakika | Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL’lik artış yolda

Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte 4 milyon çalışan, 2 milyonun üzerinde de emekli bulunuyor. Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak. Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak.

Son dakika | Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL’lik artış yolda

YÜZDE 50'SİNİN GÖSTERGESİ YOK

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, ek gösterge konusunda Bakanlıkla paylaştıkları çalışmayı, gelinen son noktayı SABAH'a değerlendirdi. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin ek göstergelerinin yılbaşı itibariyle 3600 ek göstergenin verildiğini anımsatan Tombul, "Polisler, hemşireler, din görevlilerine yönelik ek gösterge düzenlemesi yapılacak. Ek gösterge 'derece, kadro ve sınıf' olmak üzere üç ayak üzerine oturuyor. Din görevlisi, sağlıkçılardan dört yıllık yüksekokulu mezunu olan (örneğin ilahiyat mezunu olan) 3000 ek gösterge alıyor.

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