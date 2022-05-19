Giriş Tarihi: 19.05.2022 07:03
Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
07:03
Son dakika | Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda
Maaş ve ikramiyelerde son dakika haberi: Kamuda dengeleri değiştirecek, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde maaş, aylık ve ikramiyeleri artıracak kilit nokta "yansıtma oranı olacak". Yapılan çalışmaya göre ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma oranı artışıyla brüt aylıkta ortalama 1450 lira artış olacak. Böylece 30 yıl çalışan bir memurun emekli ikramiyesi de 43 bin 500 lira artacak. İşte maaş ve ikramiyeleri artıracak son dakika değişikliği