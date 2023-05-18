MEMURA KİRA YARDIMI SON DAKİKA: Ek ödeme yapılacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Son dakika haberleri...Memura kira yardımı geliyor. Memurlara nefes olacak bu destek ödemesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası 28 Mayıs seçimleri sonrası yapılacak düzenlemeler arasına girdi. Burada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memurların ek ödemelerine benzer şekilde il ve ilçe bazında destek ücretleri belirlenecek. Antalya'dan milletvekili seçilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz" ifadelerini kullandı.