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Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:56 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:57

MEMURA KİRA YARDIMI SON DAKİKA: Ek ödeme yapılacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Son dakika haberleri...Memura kira yardımı geliyor. Memurlara nefes olacak bu destek ödemesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası 28 Mayıs seçimleri sonrası yapılacak düzenlemeler arasına girdi. Burada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memurların ek ödemelerine benzer şekilde il ve ilçe bazında destek ücretleri belirlenecek. Antalya'dan milletvekili seçilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
MEMURA KİRA YARDIMI SON DAKİKA: Ek ödeme yapılacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan memura kira yardımı verilmesi için talimatı ilgili Bakanlıklara verdi. Büyükşehirlerdeki memurların hayat şartlarının iyileştirilmesi için düğmeye basıldı. Metropollerde çalışan memurlara büyükşehir tazminatı ödenip kira yardımı yapılacak.

MEMURA KİRA YARDIMI SON DAKİKA: Ek ödeme yapılacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

MEMURA KİRA YARDIMI İÇİN TALİMAT BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde "İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endekslerini dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız" vaadi dikkat çekmişti.

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MEMURA KİRA YARDIMI SON DAKİKA: Ek ödeme yapılacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Beyannamede yer alan projenin detayları ortaya çıktı. Büyükşehirlerde son dönemde özellikle kiralarda önemli bir artış oldu. Bu nedenle kira desteği için Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı.

Memurun rahat nefes alması için 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra yapılacak düzenlemeyle metropollerde yaşayanlara Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memura benzer şekilde ödemeler yapılacak.

  • Memura büyükşehir tazminatı ödenecek
  • Memurun görev yaptığı il ve ilçeye göre kira yardımları yapılacak
  • Öğretmen, polis gibi meslek grupları için özel lojman olanağı tanınacak
MEMURA KİRA YARDIMI SON DAKİKA: Ek ödeme yapılacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

14 Mayıs seçimleri sonrası Antalya'dan milletvekili seçilen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da bir otelde Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MEMURA KİRA YARDIMI

Sorunlara ve planlamalara değinen Çavuşoğlu'nun gündeminde fahiş kira zammı vardı.

Çavuşoğlu kira düzenlemeleri hakkında yaptığı açıklamada büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı yapılacağını duyurdu.

MEMURA KİRA YARDIMI SON DAKİKA: Ek ödeme yapılacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

"KRİZLERİN SONUCU DEĞİL, FIRSATÇILARIN DA KURNAZLIĞINDAN KAYNAKLI"

Antalya'ya son 21 yılda 145 milyar lirayı aşan kamu yatırımı yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

Kampanya sürecinde hemşehrilerimizle buluşmalarımızda talep ve sorunları da dinleme, gözlemleme fırsatımız oldu. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği önemli iki sorunu çözmek için Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları.

Önce Rusya-Ukrayna Savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil, fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız.

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