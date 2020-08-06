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Haberler Galeri Son dakika: Merakla beklenen yasa çıktı! Asgari ücretliye 2.868 lira teşvik

Son dakika: Merakla beklenen yasa çıktı! Asgari ücretliye 2.868 lira teşvik

Son dakika haberi: önlemleri kapsamında normalleşme sürecinde işyerlerine destek olunmasını sağlayan yasa çıktı, 28 Temmuz'da da 'de yayımlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da yasa uygulamaya girdi. Milyonlarca çalışan ve işverenin bir süredir söz konusu yasayı bekliyordu. , alan işyerleri normal çalışma düzenine geçerlerse üç ay boyunca sosyal güvenlik primlerinin tamamını devlet karşılayacak. Bu da bir çalışan için toplam 2.868 lira teşvik anlamına geliyor.

Giriş Tarihi: 06.08.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 09:38
Son dakika: Merakla beklenen yasa çıktı! Asgari ücretliye 2.868 lira teşvik

Son dakika haberi... Yasa ile işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesini teşvik etmek amacıyla sigortalı ve paylarının tamamını 3 ay boyunca ve 2020'nin Aralık sonuna kadar devlet karşılayacak. Peki, bu imkandan hangi işyerleri yararlanacak.

Son dakika: Merakla beklenen yasa çıktı! Asgari ücretliye 2.868 lira teşvik

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı; Koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile bu süreçte işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılıp da alanlar; çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve paylarının tamamı 3 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Uygulama sene sonuna kadar sürecek.

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Son dakika: Merakla beklenen yasa çıktı! Asgari ücretliye 2.868 lira teşvik

SENE SONUNA KADAR SÜRECEK

Yasadan da anlaşılacağı üzere prim teşvikinden yararlanacak işyerlerinin öncelikli olarak normal çalışma düzenine dönmesi gerekiyor. Destek; alan işyerleri ile koronavirüs döneminde çalışanını ücretsiz izne çıkartarak, nakdi ücret desteğinden yararlanan işyerlerine verilecek ve kısa çalışma ödeneği bittikten sonraki aydan itibaren teşvikten yararlanabilecek.

Son dakika: Merakla beklenen yasa çıktı! Asgari ücretliye 2.868 lira teşvik

Örneğin, , ağustos ayında normal çalışma düzenine döner ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmazsa; eylül ayından itibaren üç ay boyunca, yani kasım ayı sonuna kadar prim teşviki alabilecek.

Son dakika: Merakla beklenen yasa çıktı! Asgari ücretliye 2.868 lira teşvik

Tabi, prim teşvikinin de belirli limitleri var. Buna göre işverene her bir ay için sağlanacak prim destek süresi; alanlar için sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı ile sınırlı olacak. Nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar içinse prim desteği, aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçmeyecek.

Son dakika: Merakla beklenen yasa çıktı! Asgari ücretliye 2.868 lira teşvik

Destek tutarına gelince. bir çalışan için yararlanılacak en yüksek destek tutarı 956 lira. Yani, , üç ay boyunca, asgari ücretli her bir çalışan için aylık 956 lira prim teşviki alacak, üç ay toplamında da bu tutar 2.868 lira olacak.

Son dakika: Merakla beklenen yasa çıktı! Asgari ücretliye 2.868 lira teşvik

EV İŞLERİNDE ÇALIŞANA YOK

Prim desteği, alanlar için çalışanın kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını geçmeyecek. Aynı şekilde nakdi ücret desteğinden yararlananlar için de alınan aylık ortalama gün sayısı kadar teşvik verilecek. Daha açık şöyle anlatayım. İşyeri, koronavirüs nedeniyle faaliyetini tamamen durdurmuşsa her bir çalışan için tam teşvikten yararlanabilecek. Ancak işyeri, ay içinde sadece 15 günlük kısa çalışma ödeneği almışsa, prim teşviki de 15 gün üzerinden hesaplanacak.

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