SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan enflasyon ve faiz açıklaması

Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
09:03
Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade ederek "Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Para politikaları ve faiz oranlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karahan, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.