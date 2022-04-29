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Haberler Galeri Son Dakika: Bugün hesaplara yatıyor! İkramiye, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı için ödeme günü: Kim ne kadar alacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 09:54

Son Dakika: Bugün hesaplara yatıyor! İkramiye, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı için ödeme günü: Kim ne kadar alacak?

Son dakika haberi...Ramazan Bayramı öncesi milyonların yüzü gülecek. Bugün emeklilerin yanı sıra 700 bin kamu işçisine ikramiye ödemeleri, işsizlik maaşı, yaşlı ve engelli aylığı ile evde yakınlarına bakanlara da maaş ödemesi yapılacak.

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Son Dakika: Bugün hesaplara yatıyor! İkramiye, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı için ödeme günü: Kim ne kadar alacak?

Son dakika haberi...Ramazan Bayramı öncesi bugün milyonlarca kişiye ödeme yapılacak. Kamu işçileri 13 günlük ikramiye yani ilave tediye ödemelerini alırken; işsizlere, yaşlılara, engellilere, evde yakınlarına bakanlara erken maaş ödenecek.

Son Dakika: Bugün hesaplara yatıyor! İkramiye, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı için ödeme günü: Kim ne kadar alacak?

700 BİN KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK

Kamu işçilerine ilave tediye ödemesinden yaklaşık 700 bin kişi yararlanacak.

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Son Dakika: Bugün hesaplara yatıyor! İkramiye, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı için ödeme günü: Kim ne kadar alacak?

YAPILACAK EN DÜŞÜK ÖDEME 1.550 TL OLACAK

Yapılacak en düşük ödeme net bin 550 lira (asgari ücretlilere) olacak. Maaşı brüt 7 bin 500 lira olan işçiye ise 13 günlük ödeme olarak net 2 bin 323 lira verilecek.

Son Dakika: Bugün hesaplara yatıyor! İkramiye, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı için ödeme günü: Kim ne kadar alacak?

2022 YILININ İKİNCİ YARISINDA 26 GÜNLÜK BİR ÖDEME DAHA YAPILACAK

Kamu işçilerine ayrıca, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılacak.

Son Dakika: Bugün hesaplara yatıyor! İkramiye, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı için ödeme günü: Kim ne kadar alacak?

KİME, NE VERİLİYOR?

5 Mayıs'ta yapılacak Nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemeleri, bayram nedeniyle bugün hesaplara yatırılacak.

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