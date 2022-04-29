YAPILACAK EN DÜŞÜK ÖDEME 1.550 TL OLACAK

Yapılacak en düşük ödeme net bin 550 lira (asgari ücretlilere) olacak. Maaşı brüt 7 bin 500 lira olan işçiye ise 13 günlük ödeme olarak net 2 bin 323 lira verilecek.