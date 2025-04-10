SON DAKİKA | Milyonlara yeni maaş! 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl yansıyacak?

Son dakika haberi: Hem kamu hem de özel sektörde iki yılda bir tekrarlanan toplu sözleşme dönemi bu yıl yeniden başlıyor. İlk olarak 600 bin kamu işçisi için masaya oturulacak, ardından 5 milyon memur ve 3 milyona yakın emekli için zamlar belirlenecek.



