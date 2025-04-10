Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
06:29
SON DAKİKA | Milyonlara yeni maaş! 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl yansıyacak?
Son dakika haberi: Bu yıl işçi, emekli ve memurlar için toplu sözleşme senesi. Hem kamuda hem özel sektörde önümüzdeki dönemin tüm zam ve sosyal hakları bu görüşmelerde belirlenecek. Milyonların geliri artacak. Kim ne istiyor, masaya hangi oranlar geliyor. 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl değiştirdi? İşte cevaplar...