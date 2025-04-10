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Haberler Galeri SON DAKİKA | Milyonlara yeni maaş! 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl yansıyacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 06:29

SON DAKİKA | Milyonlara yeni maaş! 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl yansıyacak?

Son dakika haberi: Bu yıl işçi, emekli ve memurlar için toplu sözleşme senesi. Hem kamuda hem özel sektörde önümüzdeki dönemin tüm zam ve sosyal hakları bu görüşmelerde belirlenecek. Milyonların geliri artacak. Kim ne istiyor, masaya hangi oranlar geliyor. 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl değiştirdi? İşte cevaplar...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA | Milyonlara yeni maaş! 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl yansıyacak?

Son dakika haberi: Hem kamu hem de özel sektörde iki yılda bir tekrarlanan toplu sözleşme dönemi bu yıl yeniden başlıyor. İlk olarak 600 bin kamu işçisi için masaya oturulacak, ardından 5 milyon memur ve 3 milyona yakın emekli için zamlar belirlenecek.

SON DAKİKA | Milyonlara yeni maaş! 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl yansıyacak?

300 bin özel sektör çalışanı için de eylül ayında imzalar atılacak. Kim ne istiyor, masaya hangi oranlar geliyor. 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl değiştirdi? İşte cevaplar...

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SON DAKİKA | Milyonlara yeni maaş! 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl yansıyacak?

Toplu sözleşme takvimi nasıl işleyecek?

Öncelikli olarak 600 bin kamu işçisini kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalanacak. Bunun için çalışmalar başladı.

SON DAKİKA | Milyonlara yeni maaş! 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl yansıyacak?

Ardından ağustos ayında memurlar ve emekli memurlar için toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak ve 2026- 2027 yıllarını kapsayan iki yıllık zam oranları belirlenecek. Eylül ayında da metal iş kolunda yaklaşık 300 bin özel sektör işçisi için süreç başlayacak.

SON DAKİKA | Milyonlara yeni maaş! 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl yansıyacak?

Hangi işçileri ilgilendiriyor?

Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve kamu hastanelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kamu kurumunda görev yapan 600 bin işçiyi ilgilendiriyor. Taşerondan kadroya geçen işçiler de kapsamda olacak.