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Galeri Son dakika! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı...
Son dakika! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı...
Son dakika haber: Yargıtay kararlarına göre, işveren, kavgaya karışan işçilere uygulayacağı yaptırımlarda adalete uymalı. Kavga eden işçilere verilen diğer cezalarda veya işten çıkarmalarda hakkaniyete uygun davranmalı. İşte milyonları ilgilendiren haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.08.2020
08:14
Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
08:14
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İş Kanununun 25. maddesi işverenin hangi durumlarda iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceğini düzenlemektedir.
İşveren açısından derhal fesih nedenleri dört başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan ilki sağlık nedenleri, ikincisi ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller, üçüncüsü zorlayıcı nedenler dördüncüsü ise işçinin tutuklanmasıdır. İşçinin tutuklanması dahil, bir, üç ve dördüncü başlıklar diğer koşullar da varsa işçiye kıdem tazminatı kazandırmaktadır.
İşçinin diğer koşulları varsa işsizlik ödeneğinden yararlanmasına imkan tanımaktadır.
Tüm bu nedenlerle hangi durumların ikinci başlık altında düzenlenen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller kapsamında değerlendirileceğinin, işverenin bu başlık altında değerlendirilebilecek davranışlar olması halinde hakkını nasıl kullanacağının belirlenmesi oldukça önemlidir.
İşçinin hem kıdem tazminatı hakkından hem de işsizlik ödeneği almaktan mahrum bırakan bu durumların dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Hatta sırf bu nedenle ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışlarda, fesih hakkı işverenin eylemi ve yapan işçiyi öğrenmesinden itibaren altı iş günlük süre ile sınırlandırılmıştır.
Bunun amacı işçiyi oldukça mağdur edebilecek bir hakkın kullanımını belirsiz bir süreye yaymayı engelleyerek işçinin korunmasını sağlamaktır.
'Sataşma' kriteri 25. maddenin II numaralı bendinin (d) alt bendi işçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşmasını derhal fesih nedeni olarak saymıştır.