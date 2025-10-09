SON DAKİKA | Milyonlarca emekli ve memurun gözü ocak ayında! Asgari ücrete enflasyon ayarı

2026 için hangi veriler öne çıkıyor?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da enflasyon rakamlarını dikkate alırsa artış oranının yüzde 30'lar civarında olması bekleniyor. Ancak yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi enflasyon rakamının üzerine 5-10 puan eklenmesi söz konusu olursa bu kez artışın yüzde 40'ı bulması bekleniyor.