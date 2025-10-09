Giriş Tarihi: 09.10.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 07:04
SON DAKİKA | Milyonlarca emekli ve memurun gözü ocak ayında! Asgari ücrete enflasyon ayarı
Son dakika haberi: Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlar için yeni maaş dönemi de geliyor. Emekliler ve memurların enflasyon zammıyla ilgili ipuçları Orta Vadeli Program'dan gelirken çalışanlar da yeni asgari ücreti merak ediyor. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun en önemli referansı yine enflasyon rakamları olacak.