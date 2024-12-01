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Haberler Galeri Son dakika: Milyonları ilgilendiren asgari ücret süreci başlıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki formüller neler?
Giriş Tarihi: 01.12.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 07:58

Son dakika: Milyonları ilgilendiren asgari ücret süreci başlıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki formüller neler?

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren, işsizinden esnafına hemen herkese dokunan asgari ücret için süreç 10 Aralık'ta başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 toplantıda karar verecek. Peki yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Kimleri ilgilendirecek? Masadaki formüller neler? İşte tüm soruların cevapları...

FARUK ERDEM
Son dakika: Milyonları ilgilendiren asgari ücret süreci başlıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki formüller neler?

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret ile ilgili süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının tarihi 10 Aralık olarak açıklandı. Komisyon aralık ayı boyunca dört toplantı yaparak 2025'te uygulanacak asgari ücreti belirleyecek.

Son dakika: Milyonları ilgilendiren asgari ücret süreci başlıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki formüller neler?

Asgari ücret sadece çalışanların maaşlarını değil esnafından ev hanımına, işsizinden stajyerine kadar herkesi ilgilendiren bir gösterge rakamı...İşte süreçle ilgili tüm soruların cevapları...

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Son dakika: Milyonları ilgilendiren asgari ücret süreci başlıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki formüller neler?

Asgari ücret nedir?

Türkiye'de yıl içinde uygulanacak olan yasal olarak belirlenen en düşük ücret asgari ücret olarak adlandırılıyor. Belirlenen asgari ücretin altında maaş uygulaması yapılamıyor. İşletmeler işçilere belirlenen rakamın üzerinde maaş ödemek zorunda.

Son dakika: Milyonları ilgilendiren asgari ücret süreci başlıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki formüller neler?

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Yasamız gereği yeni ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyon'u belirliyor. Komisyon işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. İşçi kesimini TÜRKİŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) temsil ederken, işveren kesinini TİSK (Türkiye İşveren sendikaları Konfederasyonu) temsil ediyor.

Son dakika: Milyonları ilgilendiren asgari ücret süreci başlıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki formüller neler?

Hükümet ise komisyonda hakem olarak yer alıyor. Her kesimden 5'er kişi katılıyor ve 15 kişilik komisyon yeni ücreti belirliyor.

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