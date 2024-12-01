Giriş Tarihi: 01.12.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
07:58
Son dakika: Milyonları ilgilendiren asgari ücret süreci başlıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki formüller neler?
Son dakika haberi: Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren, işsizinden esnafına hemen herkese dokunan asgari ücret için süreç 10 Aralık'ta başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 toplantıda karar verecek. Peki yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Kimleri ilgilendirecek? Masadaki formüller neler? İşte tüm soruların cevapları...