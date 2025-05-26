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Haberler Galeri SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa bakanlık freni: Yeni uygulama devreye giriyor
Giriş Tarihi: 26.05.2025 06:31 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 06:33

SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa bakanlık freni: Yeni uygulama devreye giriyor

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev ve arsa fiyatlarındaki fahiş artışa dur diyecek bir uygulamayı hayata geçirmek için kolları sıvadı. İlk uygulaması 2026'da devreye alınacak Değer Bilgi Merkezi kapsamında her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek. Vatandaş yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye kolayca ulaşacak.

SEDA TABAK
SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa bakanlık freni: Yeni uygulama devreye giriyor

Son dakika haberi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı dijital yapı envanteri çalışmaları "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi" ve "Değer Bilgi Merkezi" uygulamasıyla yeni bir aşamaya geçişiyor. Vatandaş, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek.

SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa bakanlık freni: Yeni uygulama devreye giriyor

Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek.

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SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa bakanlık freni: Yeni uygulama devreye giriyor

Yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı tahminlerini detaylı bir şekilde bu sistemden öğrenebilecek. Böylelikle piyasadaki fiyat manipülasyonlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa bakanlık freni: Yeni uygulama devreye giriyor

İLK UYGULAMA İSTANBUL'DA

'Değer Bilgi Merkezi'nin ilk uygulaması, 2026 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul'da, 2027 yılı ortasına kadar da 81 ilde devreye alınacak.

SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa bakanlık freni: Yeni uygulama devreye giriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin afete hazırlık konusunda da ciddi katkı sunacağını belirterek, "Bu çalışma afet riskli iller için de büyük önem taşıyor.