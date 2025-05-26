Giriş Tarihi: 26.05.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
06:33
SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa bakanlık freni: Yeni uygulama devreye giriyor
Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev ve arsa fiyatlarındaki fahiş artışa dur diyecek bir uygulamayı hayata geçirmek için kolları sıvadı. İlk uygulaması 2026'da devreye alınacak Değer Bilgi Merkezi kapsamında her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek. Vatandaş yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye kolayca ulaşacak.