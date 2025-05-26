SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa bakanlık freni: Yeni uygulama devreye giriyor

Son dakika haberi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı dijital yapı envanteri çalışmaları "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi" ve "Değer Bilgi Merkezi" uygulamasıyla yeni bir aşamaya geçişiyor. Vatandaş, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek.



