Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
10:52
SON DAKİKA: Öğrenciler dikkat! Destek devam edecek! Bakan duyurdu: 100 binin üzerinde öğrenci yararlandı
Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, öğrencilerin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ettiklerini vurgulayarak sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen "Ulaşım Desteği"nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini bildirdi.