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Haberler Galeri SON DAKİKA: Öğrenciler dikkat! Destek devam edecek! Bakan duyurdu: 100 binin üzerinde öğrenci yararlandı
Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:52

SON DAKİKA: Öğrenciler dikkat! Destek devam edecek! Bakan duyurdu: 100 binin üzerinde öğrenci yararlandı

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, öğrencilerin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ettiklerini vurgulayarak sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen "Ulaşım Desteği"nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini bildirdi.

SON DAKİKA: Öğrenciler dikkat! Destek devam edecek! Bakan duyurdu: 100 binin üzerinde öğrenci yararlandı

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin şehirler arası ulaşım giderlerine destek olduklarını belirtti.

SON DAKİKA: Öğrenciler dikkat! Destek devam edecek! Bakan duyurdu: 100 binin üzerinde öğrenci yararlandı

'100 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ ALDI'

Programın 2022'de hayata geçirildiğini anımsatan Göktaş, destekten bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin yararlandığını ifade etti.

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SON DAKİKA: Öğrenciler dikkat! Destek devam edecek! Bakan duyurdu: 100 binin üzerinde öğrenci yararlandı

"ULAŞIM DESTEĞİ 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA DA DEVAM EDECEK"

Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin gidiş-dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1250 lira olurken, şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon liralık kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık."

SON DAKİKA: Öğrenciler dikkat! Destek devam edecek! Bakan duyurdu: 100 binin üzerinde öğrenci yararlandı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA BAŞVURULMASI GEREKİYOR

Bakan Göktaş, destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini hatırlattı.

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